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Кто стал худшим гонщиком Формулы-1 Гран-при США — 2023: Леклер, Магнуссен или кто-то другой — рейтинг

Кто худший гонщик Гран-при США Формулы-1?
Евгений Кустов
Голосование: кто худший пилот ГП США Формулы-1
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Поразительно: в этот раз без Сарджента, Стролла и Переса.

В этом сезоне Формулы-1 мы завели новую рубрику. Теперь после финиша гонки предлагаем вам самим выбрать худшего гонщика. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления пилотов именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня» наоборот.

По итогам гонки на трассе в Остине редакция отобрала только четырёх претендентов на звание худшего пилота — и теперь только вы определите имя «лауреата».

Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему сделали именно такой выбор!

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Кто худший гонщик Гран-при США Формулы-1?
Джордж Расселл
Фото: Chris Graythen/Getty Images
1 место

Джордж Расселл

Британец увенчал слабый уикенд невыразительной гонкой. В то время как Хэмилтон чуть ли не боролся за победу, его напарник потерял три позиции на старте и затем пытался реализовать невыгодную тактику с одним пит-стопом. Единственное хорошее решение — всё-таки поехать в боксы во второй раз. После этого Джордж даже почти обогнал Леклера.

Кевин Магнуссен
Фото: Chris Graythen/Getty Images
2 место

Кевин Магнуссен

Не сказать, что напарник Кевина Нико Хюлькенберг прямо блистал, но по сравнению с датчанином он был в своей лиге. Магнуссен всю гонку ехал заметно медленнее немецкого коллеги и, по-видимому, никак не мог адаптироваться к обновлённому автомобилю. В итоге Кевин финишировал предпоследним, проиграв Хюлькенбергу порядка 20 секунд.

Даниэль Риккардо
Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images
3 место

Даниэль Риккардо

Невзрачное возвращение австралийца в строй после травмы. Риккардо стартовал на три позиции ниже Юки Цуноды и, в отличие от напарника, никак себя не проявил в ходе гонки. Ошибочное решение пойти на тактику с одним пит-стопом лишь усугубило положение Риккардо, который в итоге финишировал последним среди завершивших гонку. А вот Юки набрал очки. Правда, в «Альфа Таури» отметили, что у Дэна были какие-то повреждения машины.

Шарль Леклер
Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images
4 место

Шарль Леклер

Монегаск и его команда приняли ошибочное решение проехать гонку с одним пит-стопом и поплатились за него. Хэмилтон в схожей ситуации заставил команду отказаться от рискованной тактики, а вот Шарль этого не сделал. Кроме того, Леклер уже на старте отдал лидерство Норрису.

Главные события гонки в Остине:
Ферстаппен устоял в дуэли с Хэмилтоном — и был освистан после победы! Каким был ГП США
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