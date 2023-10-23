Кто худший гонщик Гран-при США Формулы-1?

В этом сезоне Формулы-1 мы завели новую рубрику. Теперь после финиша гонки предлагаем вам самим выбрать худшего гонщика. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления пилотов именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня» наоборот.
По итогам гонки на трассе в Остине редакция отобрала только четырёх претендентов на звание худшего пилота — и теперь только вы определите имя «лауреата».
Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему сделали именно такой выбор!
Джордж Расселл
Британец увенчал слабый уикенд невыразительной гонкой. В то время как Хэмилтон чуть ли не боролся за победу, его напарник потерял три позиции на старте и затем пытался реализовать невыгодную тактику с одним пит-стопом. Единственное хорошее решение — всё-таки поехать в боксы во второй раз. После этого Джордж даже почти обогнал Леклера.
Кевин Магнуссен
Не сказать, что напарник Кевина Нико Хюлькенберг прямо блистал, но по сравнению с датчанином он был в своей лиге. Магнуссен всю гонку ехал заметно медленнее немецкого коллеги и, по-видимому, никак не мог адаптироваться к обновлённому автомобилю. В итоге Кевин финишировал предпоследним, проиграв Хюлькенбергу порядка 20 секунд.
Даниэль Риккардо
Невзрачное возвращение австралийца в строй после травмы. Риккардо стартовал на три позиции ниже Юки Цуноды и, в отличие от напарника, никак себя не проявил в ходе гонки. Ошибочное решение пойти на тактику с одним пит-стопом лишь усугубило положение Риккардо, который в итоге финишировал последним среди завершивших гонку. А вот Юки набрал очки. Правда, в «Альфа Таури» отметили, что у Дэна были какие-то повреждения машины.
Шарль Леклер
Монегаск и его команда приняли ошибочное решение проехать гонку с одним пит-стопом и поплатились за него. Хэмилтон в схожей ситуации заставил команду отказаться от рискованной тактики, а вот Шарль этого не сделал. Кроме того, Леклер уже на старте отдал лидерство Норрису.