Егор Оруджев предлагает радикальное решение для борьбы с обгонами по обочине и отвечает, был ли у Хэмилтона шанс на победу.

Должны ли были наказать Ферстаппена и что делать с «бесплатными» штрафами? Разбор Остина

Постоянный эксперт «Чемпионата», бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при США Формулы-1, который вновь выиграл Макс Ферстаппен.

Насколько честен формат спринтерского уикенда, при котором команды не успевают нормально настроить машины и попадают на дисквалификации?

Все в одних условиях, так что всё честно. Другие же не опустили машину так низко, чтобы стереть планку. Хотя в Остине это в чём-то воля случая. Трасса очень неровная, большое количество кочек — особенно задняя прямая. Может, просто не повезло и стёрлось больше разрешённого в месте, где делали замер.

Выиграл бы Хэмилтон, если бы «Мерседес» не ошибся с затянутым первым пит-стопом?

Нет. Уверен, если бы надо было, Макс бы ехал быстрее. Просто у Льюиса была свежее резина, отсюда такой темп, но не думаю, что он всерьёз мог навязать борьбу.

После дисквалификации Хэмилтон уступает Пересу 39 очков. Есть ли ещё шанс догнать?

Зависит от Переса. Всё в его руках.

Верите ли в слухи, что Пересу поставили ультиматум — второе место или увольнение?

Всё может быть. На их месте я бы давно такой ультиматум поставил! Это же смешно, что один выносит чемпионат, не напрягаясь, а со второй машиной мы уже удивляемся, что она в третий сегмент прошла… Уверен, команде хотелось бы иметь явного лидера и человека, который так же стабильно едет вторым. Было бы красиво. А то получается, что вроде как и полная доминация, но та же «Феррари» 2004 года выглядит сильнее. Рубенс стабильно был вторым.

С чем связываете многочисленные ошибки Расселла и его отставание по темпу от Хэмилтона?

Сложно сказать. Иногда бывает, что просто не твой уикенд. Всё не получается и идёт не так. Но вот про штраф в спринте — такой же можно было и Льюису давать. По сути, всё то же самое: выехал за пределы трассы и в итоге обогнал Леклера на выходе из первого поворота. Но этот момент даже не разбирали.

Виноват ли кто-то в стартовом столкновении Пиастри и Окона?

На мой взгляд, гоночный инцидент. Недооценили, кто куда поедет.

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Кто из середняков произвёл наибольшее впечатление?

Сарджент, думаю, всех порадовал! Да и вообще «Уильямс» можно поздравить. Трасса совсем не их, а в итоге благодаря штрафам двойные очки.

Не должны ли были судьи наказать Ферстаппена за «вывоз» Леклера на старте спринтерской гонки?

Макс оставил Шарлю место шириной в одну машину. Да, было жёстко, а Макс по-другому умеет? Да и все бы так сделали. И важно, что переднее крыло Леклера было позади заднего колеса Макса.

Организаторы смягчили лимиты трассы. Что думаете о такой непоследовательности и стоило ли помогать гонщикам, расширяя белые линии?

Нет, не стоило: линии есть линии. Клоунаду устроили. Сами делают трассы, где во всех поворотах можно нарушить их пределы, а потом удивляются. Ещё надо отметить, что болиды Ф-1 позволяют использовать эти двойные поребрики благодаря продвинутой подвеске и размеру шин. Ни в одной молодёжной формуле ты не получишь преимущества, выехав за двойной поребрик.

Гонщики жалуются, что пилоты специально обгоняют по обочине, не боясь пятисекундных штрафов. Нужно ли как-то изменить правила?

Да, считаю, что давно это надо изменить. Я бы ввёл вообще жёсткое правило: если обогнал не по правилам, то тебе добавляют столько, сколько надо, чтобы оказаться за тем, кого ты обогнал. Если его за это время проехали шесть машин, то это твои проблемы. Зато сразу бы места возвращали и чисто обгоняли. А так пять секунд в Ф-1 — это смешно.