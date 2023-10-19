В «Ред Булл» передел власти. Сможет ли Хорнер избавиться от скандального Марко?

На прошлой неделе в прессе появились сообщения о внутреннем конфликте в «Ред Булл» — и во вторник их лично подтвердил Хельмут Марко. 22 октября исполнится год со смерти Дитриха Матешица, основателя команды, — и, похоже, за его наследие развернулась настоящая битва.

«Сейчас всё иначе»

О конфликте в «Ред Булл» на прошлой неделе написало бразильское издание Globo, причём одним из соавторов материала указан Лючано Бурти, который в начале 2000-х выступал за «Ягуар» и «Прост» в Формуле-1. Сначала в тексте говорится, что «Ред Булл» поставил Серхио Пересу ультиматум и что мексиканца заменят на Даниэля Риккардо, если он не удержит второе место в чемпионате. Затем авторы переходят к рассказу о ситуации в команде в целом: «Кристиан Хорнер пытается избавиться от Хельмута Марко», — утверждает Globo, отмечая, что на неделе должно состояться заседание директоров «Ред Булл» (концерна, не команды) и якобы на нём будет поставлен вопрос об увольнении австрийца.

Статья наделала немало шума, и уже через несколько дней Марко выступил с публичным заявлением. В интервью австрийскому OE24 Хельмут заявил, что никаких встреч на высшем уровне не планируется, ультиматумов Пересу никто не ставил, а у самого Хельмута контракт до конца 2024 года.

«Когда и как уходить, решаю я сам, а не господин Хорнер, к примеру», — заявил Марко. Однако самой интересной в этом интервью стала другая фраза: «Сейчас всё иначе. Некоторые пытаются перераспределить полномочия». Хельмут таким образом подтвердил, что трения в руководстве «Ред Булл» действительно есть.

Хельмут Марко с механиками «Ред Булл» Фото: Francois Nel/Getty Images

Правда, уже на следующий день Марко заявил обратное. «В прессе появилось много спекуляций, их не стоит воспринимать всерьёз, — сказал Хельмут немецкому изданию F1-Insider. — Нам всем нужно успокоиться и думать о главном — и это спорт, а не политика». Практически одновременно с этим слухи о каких-либо разногласиях опроверг и Кристиан Хорнер. «Если бы не Хельмут, меня бы сегодня здесь не было, — сказал он Mirror. — У нас всегда были крепкие и открытые отношения. Порой мы и правда расходимся во мнениях, но это нормально».

Впрочем, эти опровержения звучат не слишком убедительно — что ещё им оставалось сказать? Признаться, что да, в команде не всё ладно? Такого в Формуле-1 не бывает. Отказаться от комментариев и тем самым лишь поспособствовать распространению слухов? Тоже нет. Можно вспомнить, что «Феррари» тоже опровергала слухи о противостоянии Бинотто и Арривабене — однако последний в итоге ушёл из команды одним днём, а его место занял-таки Маттиа. К тому же Марко так и не пояснил — кто же в «Ред Булл» «пытается перераспределить полномочия».

Игра Хорнера

Больше всех подробностей о происходящем в команде публикует F1-Insider — со ссылкой на анонимные источники, разумеется. Так, по данным издания, после смерти Матешица Кристиан Хорнер заручился поддержкой Чалерма Йювидьи — сына тайского компаньона Дитриха Чалео Йювидьи, которые на двоих владеют 51% акций концерна «Ред Булл». Затем Хорнер якобы пытался привести в «Альфа Таури» Брэдли Лорда, который сейчас занимает пост директора по коммуникациям в команде «Мерседес».

Когда этого не вышло, пишет F1-Insider, Хорнер продавил кандидатуру Питера Байера — он стал генеральным директором команды из Фаэнцы. Но Хельмут Марко с этим не согласился и договорился о приходе Лорана Мекиса на роль руководителя команды. Так, с уходом Франца Тоста Мекис должен будет взять под контроль все спортивные аспекты работы «Альфа Таури», а Байер сосредоточится на организационной и маркетинговой структуре. Это, добавляет F1-Insider, крайне не понравилось Хорнеру, который затем спровоцировал несколько публикаций в английской прессе, где утверждалось, что новое руководство «Ред Булл» не доверяет Марко.

Чалерм Йювидья и Кристиан Хорнер на Гран-при Италии Фото: Mark Thompson/Getty Images

Необходимо подчеркнуть, что публикация F1-Insider всё-таки ничего не доказывает. Тем не менее в контексте возможного конфликта любопытно выглядит эпизод, произошедший месяц назад, когда «Ред Булл» пришлось оправдываться за расистские высказывания Хельмута Марко. «Марко — не член команды «Ред Булл», в зарплатной ведомости «Ред Булл Рейсинг» его нет», — сказал тогда Хорнер. То есть из слов Кристиана следует, что главным в команде он считает себя. При жизни Матешица его авторитет был непререкаемым, а Марко был его правой рукой в автоспортивных вопросах ещё до создания «Ред Булл Рейсинг» и приглашения Хорнера.

По всему выходит, что именно Хорнер — инициатор «перераспределения полномочий» и стремится добиться полной независимости от Марко. Так, например, в материале Globo указано, что Кристиан хотел уволить Юки Цуноду и готов был отказаться от $ 10 млн, которые за японца платит «Хонда», но этому помешал Хельмут. Так это или нет, сейчас достоверно узнать не выйдет, а о том, что происходит на самом деле, как и в случае с «Феррари», мы сможем догадываться, лишь когда перестановки всё-таки произойдут — не будет же Марко вечно занимать свой пост.

Перемены неизбежны

Хорнер не лукавит, когда говорит, что без Марко его не было бы в «Ред Булл». С Хельмутом Кристиан познакомился ещё в 1990-х, когда купил у него трейлер для собственной команды «Арден», выступавшей в Формуле-3000. В 2000-х за «Арден» выступал, например, Витантонио Льюцци, которого спонсировал «Ред Булл», и лишь после этого — в январе 2005-го — Хорнера пригласили руководить «Ред Булл Рейсинг» в Формуле-1. Сам по себе проект был задуман Матешицем и Марко — когда «Заубер» отказался подписывать контракт с протеже австрийцев Энрике Бернольди и предпочёл ему взявшегося практически ниоткуда 21-летнего Кими Райкконена.

Однако с тех пор прошло почти 20 лет, и всё это время Хорнер верой и правдой служил «Ред Булл» и стал важной частью успехов Милтон-Кинса как в начале 2010-х, так и в эпоху нынешнего доминирования. Умалять заслуги Марко, в отличие от Хоана Вильядельпрата, мы не будем, однако австрийцу уже 80 лет — недалёк день, когда Хельмуту придётся уйти на покой. В то же время, по слухам, Макс Ферстаппен уйдёт из «Ред Булл», если Марко уволят. Кроме того, не будем забывать, что в 2026 году Милтон-Кинс будет работать с «Фордом», так что команду в любом случае ждут большие перемены.