Вечные неудачники. 10 пилотов Формулы-1, у которых больше всего гонок без подиумов

В ближайший гоночный уикенд Нико Хюлькенберг должен повторить антирекорд Андреа де Чезариса по количеству проведённых гонок без единой победы в Формуле-1. Для немецкого гонщика грядущее печальное достижение станет далеко не первым в карьере – Нико давно является самым опытным пилотом среди тех, кто ни разу не поднимался на пьедестал почёта. И если десятку самых бывалых не побеждавших в Ф-1 гонщиков мы уже вспоминали, то вот «коллеги» Хюлькенберга по другому антирекорду изучены не так хорошо. Исправляемся: вашему вниманию десятка пилотов Ф-1, которые провели наибольшее количество гонок, но так и не финишировали в топ-3.

Витантонио Льюцци — 80 стартов (лучший финиш — шестое место)

В 2004-м Льюцци мегауверенно выиграл первенство Формулы-3000, что оценил готовившийся к приходу в «Королевские гонки» «Ред Булл». Согласно плану Доктора Марко, в сезоне-2005 Витантонио на протяжении всего чемпионата должен был делить одну машину с воспитанником академии «быков» Кристианом Клином. Впрочем, реализовать задуманное в полной мере не получилось: Льюцци провёл всего четыре этапа, после чего Клин захватил вторую машину «Ред Булл» до конца чемпионата.

Витантонио Льюцци на Гран-при Бахрейна 2005 года Фото: Andreas Rentz/Bongarts/Getty Images

Следующий сезон итальянец начнёт в новообразованной команде «Торо Россо», которая поначалу походила скорее на аутсайдера, нежели на середняка, поэтому о борьбе за подиумы речи идти не могло. В 2008-м Льюцци покинет «телят», уступив место Себастьяну Бурде. Впрочем, уже в следующем году Витантонио вернётся в Ф-1, заменив в «Форс Индия» ушедшего в «Феррари» Физикеллу на финальную часть сезона. Итальянец останется в команде Виджая Малльи и на 2010 год, который станет лучшим в его формульной карьере: аж шесть финишей в очковой зоне, но выше шестой позиции он так и не поднимется.

Финальным в Ф-1 для Льюцци станет сезон-2011, который он проведёт в невзрачном аутсайдере «ХРТ». В этой команде не то что о подиумах, даже об очках мечтать не приходилось. Кстати, уже через 13 гонок место Льюцци в этом рейтинге может занять Юки Цунода.

Марк Зурер — 82 старта (лучший финиш — четвёртое место)

Сегодня Зурер известен в качестве комментатора и эксперта, а в 1980-х он был вполне обычным гонщиком среднего уровня. Формульную карьеру швейцарец начал в конце 1979-го, пополнив ряды «Энсайна» в статусе новоиспечённого чемпиона Ф-2. Последующие два сезона он проведёт в составе команд-аутсайдеров – «АТС», «Теодоре» и всё том же «Энсайне». Затем последует переход в «Эрроуз», который для Зурера, безусловно, станет шагом вперёд. Впрочем, о борьбе за высокие места речи по-прежнему не шло.

По-настоящему прорывным для Зурера мог стать сезон-1985: при поддержке «БМВ» швейцарский пилот занял в «Брэбеме» место уволенного после четвёртого этапа Франсуа Эсно. Команда Экклстоуна к тому моменту хоть и вступила в стадию регресса, но бороться за высокие места по-прежнему могла. Немудрено, что именно в том сезоне у Зурера появились реальные шансы подняться на подиум: на «Брэндс-Хэтч» он шёл вторым, но сошёл за 13 кругов до финиша из-за сгоревшего мотора, а в Монце ему не хватило до третьего места каких-то трёх десятых.

В 1986 году Зурер вернулся в «Эрроуз», однако провёл всего пять Гран-при, прежде чем завершил карьеру в Ф-1 после серьёзной аварии в раллийной гонке, в которой погиб его штурман.

Джонатан Палмер — 83 старта (лучший финиш — четвёртое место)

Палмер с первой попытки выиграл британское первенство Формулы-3 и со второй – чемпионат Формулы-2. В начале карьеры он считался вполне талантливым пилотом, но построить успешную карьеру в «Королевских гонках» ему так и не удалось. В Ф-1 Палмер дебютировал в 1983-м, причём сразу в «Уильямсе» – ради него на Гран-при Европы команда выставила третью машину. Впрочем, на том этапе у «Уильямса» совсем не было темпа: дебютант финишировал 13-м.

Джонатан Палмер после схода на Гран-при Великобритании 1984 года Фото: Hulton Archive/Getty Images

Последующие шесть сезонов британец проведёт в различных аутсайдерах – «РАМ», «Закспид», «Тиррелл». Наивысшим достижением Палмера в Формуле-1 станет четвёртое место на Гран-при Австралии 1987 года. Впрочем, перспективой подиума в той гонке и близко не пахло: четвёртым британец стал лишь после дисквалификации Сенны, а обладателю третьей позиции Бутсену Джонатан уступил целый круг.

Укио Катаяма — 95 стартов (лучший финиш — пятое место)

В 1991-м Катаяма взял титул в японском первенстве Формулы-3000, а уже в следующем году дебютировал в «Королевских гонках». Последующие шесть лет он проведёт в стане таких команд, как «Ляррусс», «Тиррелл» и «Минарди». За высокие места Укио не сражался, а запомнился он прежде всего своими многочисленными авариями – только в сезоне-1995 японец восемь раз завершал гонку досрочно из-за разного рода происшествий.

Что же до сугубо спортивной составляющей, то самым удачным для Катаямы стал проведённый в составе «Тиррелла» чемпионат 1994 года – единственный, в котором японцу удалось набрать очки: два пятых и одно шестое место. Перспективы взобраться на пьедестал у Катаямы были, конечно же, нулевыми.

Маркус Эрикссон — 97 стартов (лучший финиш — восьмое место)

Один из последних представителей классических рента-драйверов Формулы-1. В «молодёжках» Эрикссон был не очень убедителен, а в «Королевских гонках» раз за разом проигрывал своим напарникам (справедливости ради были среди них вполне достойные пилоты – к примеру, Кобаяси и Леклер). Внушительное финансирование позволило Маркусу задержаться в Ф-1 на долгих пять лет, после чего он отправился за океан, где вполне успешно перезагрузил карьеру в IndyCar – выиграл «Инди-500» в 2022 году.

Что же до выступлений шведа в Формуле-1, то максимальным достижением для него стала восьмая финишная позиция. Добиться большего было объективно сложно, и дело тут не столько в гоночных способностях Эрикссона, сколько в командах, за которые он выступал: с «Катерхэмом» и «Заубером» наполеоновских планов не построить.

Педро Диниц — 98 стартов (лучший финиш — пятое место)

Ещё один классический рента-драйвер, правда, из более ранней эпохи – той, когда подобные персонажи вполне органично смотрелись в пелотоне. В юниорских сериях Диниц был плох, но тем не менее в 1995-м ему удалось найти место боевого пилота в стане аутсайдера «Форти» (помогли, конечно же, деньги).

Далее в карьере Педро появятся «Лижье», «Эрроуз» и «Заубер». Всего же за шесть лет, проведённых в Ф-1, бразилец восемь раз финиширует в очковой зоне – наивысшим результатом для него станут два пятых места, завоёванных на «Нюрбургринге» и «Спа-Франкоршам» в период выступлений за «Эрроуз». В 2000 году Диниц повесит шлем на гвоздь, после чего сосредоточится на карьере менеджера.

Филипп Альо — 109 стартов (лучший финиш — пятое место)

В отличие от многих французских пилотов 1980-х, Альо не прошёл через гоночную академию «Эльф». Впрочем, сей факт не помешал демонстрировать приемлемые результаты на юниорской стадии карьеры: Филипп — чемпион национального первенства Формулы «Рено», а также бронзовый призёр французского и европейского чемпионатов Ф-3.

В «Королевские гонки» Альо попадёт в 1984 году, где проведёт аж восемь полноценных сезонов, причём все в стане французских команд – «РАМ», «Лижье» и «Ляррусс». Каждый из перечисленных коллективов в те годы был ближе к аутсайдерам, чем к середнякам, поэтому о высоких достижениях речи идти не могло. Максимум, которого удалось добиться Альо – шесть гонок, завершённых в очковой зоне.

Филипп Альо в составе «Макларена» Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

Тем не менее один теоретический шанс подняться на подиум у француза всё же был. В 1994-м уже безработный Альо подменил на Гран-при Венгрии Хаккинена в составе «Макларена» – команды, которая в том сезоне завоевала восемь подиумов. Впрочем, в гонке на «Хунгароринге» французу даже до финиша добраться не удалось.

Пьерлуиджи Мартини — 119 стартов (лучший финиш — четвёртое место)

Мартини – культовый пилот для одной маленькой итальянской команды под названием «Минарди». Коллективу из Фаэнцы Пьерлуиджи посвятил восемь лет карьеры, застав стадию становления, самые успешные сезоны и упадок скромной команды. Из памятных моментов периода выступлений Мартини за «Минарди» стоит выделить сенсационный старт с первого ряда в открывавшей сезон-1990 гонке в Финиксе. К сожалению, в воскресенье обошлось без сюрпризов: итальянец не смог удержать высокую стартовую позицию и финишировал седьмым.

В следующем году Мартини дважды закончит гонку четвёртым, что станет наивысшим результатом в истории «Минарди». На большее союза итальянского пилота и команды не хватит. Пьерлуиджи завершит формульную карьеру в 1995 году в составе родной «Минарди».

Адриан Сутиль — 128 стартов (лучший финиш — четвёртое место)

Вполне обыденная для данной подборки история: проехал много сезонов в Формуле-1, но все – в составе слабых или средних команд. Семь сезонов Сутиль провёл в команде из Сильверстоуна, которая сначала называлась «Спайкер», а потом трансформировалась в «Форс Индия», и ещё один – в стане «Заубера». Ни один из этих коллективов и близко нельзя назвать топовым, но всё же один реальный шанс побороться за подиум у Адриана был.

В 2009-м «Форс Индия» демонстрировала неожиданно высокий темп на трассах «Спа-Франкоршам» и «Монца» – во многом благодаря заточенной под длинные прямые концепции болида. В Бельгии блеснул напарник Сутиля Физикелла, которому удалось завоевать поул и завершить гонку на второй позиции. А на следующем этапе в Италии приятный сюрприз преподнёс уже сам Адриан – второе время в квалификации. Впрочем, использовать по максимуму высокую стартовую позицию немецкому пилоту не удалось: досадное четвёртое место.

Адриан Сутиль на Гран-при Сингапура 2010 года Фото: Clive Mason/Getty Images

Нико Хюлькенберг — 207 стартов (лучший финиш — четвёртое место)

Скоро мы погорим о карьере Хюлькенберга более обстоятельно, поэтому особо разглагольствовать здесь не будем…