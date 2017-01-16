Росберг станет послом «Мерседеса»

Чемпион Формулы-1 2016 годав 2017 году будет послом «Мерседеса». Немецкий гонщик объявил о завершении карьеры в конце 2016 года после завоевания чемпионского титула. После этого Росберг не говорил о своих ближайших планах.17 января Росберг вступит в новую должность и посетит спонсорский вечер в Швейцарии, где будет отвечать на вопросы вместе со своим бывшим партнёром по команде Льюисом Хэмилтоном, сообщает Motorsport.Сегодня, 16 января, было объявлено, что оставленное Росбергом место гонщика займёт Валттери Боттас.