Доктора запретили Верляйну участвовать в Кубке наций Гонки чемпионов

Пилот «Заубера»не сможет принять участие в Кубке наций Гонки чемпионов. В личных соревнованиях немец попал в аварию, и доктора запретили ему продолжать борьбу в командном первенстве.«Очень жаль, что мне пришлось сняться с Кубка наций. Я бы хотел ещё раз выступить и нормально себя чувствую, но доктора посоветовали мне отдохнуть, и, конечно, я их послушал.Я испытываю только небольшой дискомфорт, но мой приоритет в этом году — Формула-1. Шлю наилучшие пожелания своему напарнику Себастьяну Феттелю и остальным гонщикам», — приводит слова Верляйна F1i.