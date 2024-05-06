«Несправедливо». Оруджев объяснил, почему не согласен со штрафом Сайнса

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев прокомментировал штраф пилота «Феррари» испанца Карлоса Сайнса в гонке Гран-при Майами.

Напомним, когда Сайнс допустил ошибку в 17-м повороте, потеряв контроль над задней осью и спровоцировав контакт с Оскаром Пиастри из «Макларена», после чего австралиец был вынужден заехать в боксы, чтобы поменять переднее антикрыло. Испанец же получил пятисекундный штраф и один штрафной балл.

«На мой взгляд, несправедливо. Он же не специально задел антикрыло Пиастри, а место в повороте оставлял. Место снаружи для Оскара оставалось. Поэтому не имеет значения, попал Сайнс на апекс или нет», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».