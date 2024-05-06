Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Несправедливо». Оруджев объяснил, почему не согласен со штрафом Сайнса

«Несправедливо». Оруджев объяснил, почему не согласен со штрафом Сайнса
Комментарии

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев прокомментировал штраф пилота «Феррари» испанца Карлоса Сайнса в гонке Гран-при Майами.

Напомним, когда Сайнс допустил ошибку в 17-м повороте, потеряв контроль над задней осью и спровоцировав контакт с Оскаром Пиастри из «Макларена», после чего австралиец был вынужден заехать в боксы, чтобы поменять переднее антикрыло. Испанец же получил пятисекундный штраф и один штрафной балл.

«На мой взгляд, несправедливо. Он же не специально задел антикрыло Пиастри, а место в повороте оставлял. Место снаружи для Оскара оставалось. Поэтому не имеет значения, попал Сайнс на апекс или нет», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Материалы по теме
Сайнс получил штраф за столкновение с Пиастри и потерял позицию в протоколах ГП Майами
Материалы по теме
Почему Сайнса и Магнуссена наказали не по делу и выиграл бы Норрис без сейфти-кара? Разбор
Эксклюзив
Почему Сайнса и Магнуссена наказали не по делу и выиграл бы Норрис без сейфти-кара? Разбор
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android