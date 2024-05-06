Ферстаппен – о темпе Норриса в Майами: это было безумно, я бы точно так не смог

Трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен признался, что был впечатлён выступлением британца Ландо Норриса из «Макларена» на Гран-при Майами.

«Изначально я не следил за ним, поскольку был сосредоточен на Оскаре и «Феррари». Но когда я заехал в боксы и услышал, какой темп у него был на поддержанном «медиуме», то подумал: «Это безумие». Я бы точно так не смог.

И я понимал, что и без машины безопасности мне пришлось бы постараться, чтобы удержать его на новых шинах. Но выехал сейфти-кар… Это гонки. Иногда это работает на вас, а иногда – против. Даже с сейфти-каром у нас были шансы на победу, но мы не были достаточно быстры. Как только я это понял, то успокоился и попытался стать вторым», — сказал Ферстаппен на пресс-конференции.