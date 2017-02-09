Абитебуль: даже «Мерседес» не достигнет мощности в 1000 л.с. в 2017 году

Исполнительный директор «Рено»заявил, что в 2017 году моторы Формулы-1 не достигнут мощности в 1000 л.с.«Думаю, максимальная мощность моторов будет между 900 и 950 л.с. Команды, которые рассчитывают на 1000 л.с., чересчур оптимистичны. Думаю, даже „Мерседесу“ это не удастся. Но такая мощность точно достижима с текущим регламентом. У нас есть радикальные концепции с выхлопной трубой, которые позволят перепрыгнуть эту отметку. Однако не в этом сезоне. Нам требуется больше времени», — цитирует Абитебуля Auto Motor und Sport.