Росберг ожидает от «Макларена» подиума в 2017 году

Чемпион мира в Формуле-1 2016 годасчитает, что «Макларен» сможет побороться за подиум в сезоне-2017.«Фернандо будет на подиуме в этом году или очень близок к нему. Новый технический регламент означает начало с нуля для всех команд. У Алонсо есть хороший шанс, но нам нужно подождать, потому что то же самое может произойти и с другими пилотами и командами.Но я действительно думаю, что «Макларен» существенно улучшит свою конкурентоспособность. Я не ожидаю, что они будут доминировать, но перед ними открываются новые возможности, и они, безусловно, ими воспользуются.Что касается доминирования «Мерседеса», то я не думаю, что что-то изменится. Это отличная команда, которая работает как отлаженный механизм», — приводит слова Росберга Diario Sport.