Экс-сотрудник «Ред Булл» назначен главой отдела аэродинамики «Рено»

Бывший сотрудник команды «Ред Булл» Пит Мэчин получил должность руководителя отдела аэродинамики «Рено». Об этом конюшня из Энстоуна объявила в официальном пресс-релизе. Заместителем главы отдела аэродинамики назначен Джон Томлинсон.
К своим обязанностям Мэчин, однако, сможет официально приступить лишь 3 июля.
«Аэродинамика является чрезвычайно важным элементом, влияющим на скорость, поэтому привлечение Пита в нашу команду — это особенный случай в нашей программе рекрутинга.
В новом техническом регламенте аэродинамика, во всяком случае, будет играть более важную роль, чем прежде. Так что приход в Пита в команду принесёт нам большую пользу. Он вписывается в нашу существующую структуру, и мы ожидаем увидеть плоды нашего сотрудничества к концу года», — прокомментировал назначение босс «Рено» Сириль Абитебуль.