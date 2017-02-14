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175 лет назад 2016
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Экс-сотрудник «Ред Булл» назначен главой отдела аэродинамики «Рено»

14 февраля 2017, вторник. 16:03. Авто
Бывший сотрудник команды «Ред Булл» Пит Мэчин получил должность руководителя отдела аэродинамики «Рено». Об этом конюшня из Энстоуна объявила в официальном пресс-релизе. Заместителем главы отдела аэродинамики назначен Джон Томлинсон.

К своим обязанностям Мэчин, однако, сможет официально приступить лишь 3 июля.

«Аэродинамика является чрезвычайно важным элементом, влияющим на скорость, поэтому привлечение Пита в нашу команду — это особенный случай в нашей программе рекрутинга.

В новом техническом регламенте аэродинамика, во всяком случае, будет играть более важную роль, чем прежде. Так что приход в Пита в команду принесёт нам большую пользу. Он вписывается в нашу существующую структуру, и мы ожидаем увидеть плоды нашего сотрудничества к концу года», — прокомментировал назначение босс «Рено» Сириль Абитебуль.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Ред Булл Рено Спорт Ф-1 Сириль Абитебуль
Новости. Авто
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