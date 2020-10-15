Мотогонщик заводской команды чемпионата MotoGP «Ямаха», легендарный Валентино Росси заразился коронавирусом и пропустит Гран-при Арагона. Об этом сообщил итальянец в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».
«К сожалению, этим утром я проснулся с плохим самочувствием. Мои кости ныли и у меня была лихорадка, так что я немедленно позвонил врачу, который провёл мне два теста. Результат быстрого ПЦР-теста был отрицательным, как и тест, который я проходил во вторник. Но второй, который я получил днём, к сожалению, оказался положительным.
Очень разочарован, что мне придётся пропустить Гран-при Арагона. Мне бы хотелось быть уверенным и оптимистичным, но ожидаю, что также пропущу и вторую гонку в Арагоне. Зол и расстроен, потому что делал всё возможное, чтобы соблюдать протокол.
Я нахожусь на самоизоляции с момента прибытия из Ле-Мана. В любом случае, я никак не могу изменить ситуацию. Теперь я следую медицинским рекомендациям и надеюсь, что скоро буду в порядке", — написал итальянец.
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