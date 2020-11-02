Марценко: Квят смотрелся так, как обычно смотрится Гасли

Бывший пилот мировой серии «Рено» Николай Марценко подвёл итоги Гран-при Эмилии-Романьи, прокомментировав четвёртое место российского гонщика «Альфа Таури» Даниила Квята.



«Да, результат у Даниила действительно отличный. Конечно, этому поспособствовал сход Макса Ферстаппена и, в какой-то степени, Пьера Гасли. Что и говорить, для наших болельщиков это была самая яркая гонка в сезоне. Было очень вероятно, что Квят доберётся и до пьедестала. Я очень на это надеялся, так как Риккардо не был быстрее. Но, наверное, для обгона австралийца потребовалось бы ещё несколько кругов. Тем не менее, пусть и на фоне схода соперников, результат Квята является выдающимся. Даня со своей задачей полностью справился. На рестарте Квят был очень агрессивен, ему удалось опередить «спящих» соперников.

Залогом успеха во многом стал тот факт, что ему лучше удалось сохранить температуру в шинах. Квят произвёл очень хорошее впечатление. Он смотрелся так, как обычно смотрится Гасли. Но, к сожалению, таких позитивных моментов в этом сезоне было мало. Их очень не хватает.

Я уже говорил, что для «Ред Булл» гораздо больше смысла попробовать молодого гонщика, который на данный момент имеет потенциал больше, чем у Квята. Он, может, будет ехать хуже, чем Гасли, но при этом в дальнейшем, возможно, будет выступать лучше, чем Квят. Понятно, что Юки Цунода, о котором, скорее всего, идёт речь — не Ферстаппен, не Леклер и не Сайнс. Он не выиграл чемпионат Формулы-2 в одну калитку, его талант ничем не выделялся. Но Гасли до Ф-1 тоже ничем не выделялся, а талант того же Ферстаппена был заметен ещё в младших сериях.

У Даниила мало шансов остаться в «Альфа Таури». Он уже много лет в «Королевских гонках» — его потенциал понятен. Даниил уже не входит в число молодых талантов «Ред Булла». Вспомните финальный сезон Жана-Эрика Верня в «Торо Россо» — местами он показывал неплохие результаты, но всё равно не смог задержаться в команде, потому что одна из её задач — узнавать возможности новых пилотов и делать на этом основании выводы, способны ли они бороться за высокие места и зарабатывать титулы. Они работают для поиска следующего Макса Ферстаппена. Не знаю, останется Даня или нет — решение за руководством «Ред Булл». Только оно видит телеметрию своих пилотов и понимает, в чём сильные и слабые стороны Квята», — цитирует Марценко Sportbox.