Косаченко отреагировала на 4-е место Квята на Гран-при Эмилии-Романьи

Оксана Косаченко, бывший коммерческий директор команды «Кэтерхэм» и экс-менеджер российского гонщика Виталия Петрова, прокомментировала четвёртое место пилота «Альфа Таури» Даниила Квята на Гран-при Эмилии-Романьи.



«Однозначно ни по шикарному выступлению Гасли в сезоне, ни по прекрасному выступлению Дани в Имоле решения не принимаются. Давайте не будем заблуждаться, что по одному хорошему результату, отличной стратегии и прекрасному пилотированию можно добиться того, что контракт будет продлён. Мне кажется, что Даня сам прекрасно понимает, и в команде неоднозначно дают намеки, что за рулём, скорее всего, напарником Гасли будет кто-то другой, а не он.

Для нового контракта нужна стабильность, а не одноразовый выстрел. А четыре результата из двадцати — это одноразовый выстрел. Вопрос, насколько готов сменщик Квяту, но здесь ответ знают только руководители «Ред Булл», — приводит слова Косаченко «Р-Спорт».