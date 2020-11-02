Косаченко отреагировала на 4-е место Квята на Гран-при Эмилии-Романьи

Оксана Косаченко, бывший коммерческий директор команды «Кэтерхэм» и экс-менеджер российского гонщика Виталия Петрова, прокомментировала четвёртое место пилота «Альфа Таури» Даниила Квята на Гран-при Эмилии-Романьи.
«Однозначно ни по шикарному выступлению Гасли в сезоне, ни по прекрасному выступлению Дани в Имоле решения не принимаются. Давайте не будем заблуждаться, что по одному хорошему результату, отличной стратегии и прекрасному пилотированию можно добиться того, что контракт будет продлён. Мне кажется, что Даня сам прекрасно понимает, и в команде неоднозначно дают намеки, что за рулём, скорее всего, напарником Гасли будет кто-то другой, а не он.
Для нового контракта нужна стабильность, а не одноразовый выстрел. А четыре результата из двадцати — это одноразовый выстрел. Вопрос, насколько готов сменщик Квяту, но здесь ответ знают только руководители «Ред Булл», — приводит слова Косаченко «Р-Спорт».
- 2 ноября 2020
-
09:39
-
09:12
-
09:03
-
01:10
-
00:53
-
00:44
- 1 ноября 2020
-
23:51
-
23:42
-
23:31
-
23:21
-
23:21
-
22:56
-
22:55
-
22:43
-
22:39
-
21:57
-
21:57
-
21:07
-
21:01
-
20:49
-
20:44
-
20:31
-
20:17
-
19:40
-
19:20
-
19:18
-
19:11
-
18:43
-
18:37
-
18:37
-
18:30
-
18:16
-
18:15
-
18:10
-
18:04