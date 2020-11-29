Хэмилтон отреагировал на аварию Грожана

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал аварию, в которую угодил гонщик «Хааса» Ромен Грожан на старте Гран-при Бахрейна.

«Я так рад, что Ромен в порядке, вау. Риск, на который мы идём, это не шутка — это для тех, кто забывает, что мы рискуем жизнью ради этого спорта и ради того, что мы любим делать. Это напоминание для всех нас. Благодарен ФИА за предпринятые меры, которые позволили Ромену не пострадать в таком инциденте», — написал британец на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, Грожан уже на первом круге допустил контакт с российским пилотом «Альфа Таури» Даниилом Квятом и врезался в отбойник, после чего его машина по сути взорвалась. Ромен успел незамедлительно выскочить из болида и покинул трассу на своих ногах. Позже он с небольшими ожогами рук и лодыжек был доставлен в больницу.