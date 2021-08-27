Боттас стал лучшим в 1-й тренировке Гран-при Бельгии, Хэмилтон — 18-й, Мазепин — 19-й

Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас показал лучший результат в первой тренировочной сессии Гран-при Бельгии Формулы-1. Его время — 1.45,199. Вторым стал Макс Ферстаппен («Ред Булл»), уступивший 0,164 секунды. Замкнул тройку Пьер Гасли из «Альфа Таури». Сессия проходила на подсыхающей трассе.

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон («Мерседес») стал 18-м. Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин занял 19-е место, опередив в конце сессии напарника по команде Мика Шумахера.

Гран-при Бельгии. Первая тренировка

1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.45,199

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,164

3. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,500

4. Шарль Леклер («Феррари») +0,619

5. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +0,736

6. Серхио Перес («Ред Булл») +0,928

7. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +0,978

8. Ландо Норрис («Макларен») +1,137

9. Эстебан Окон («Альпин») +1,298

10. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,413

11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,450

12. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,484

13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,556

14. Джордж Расселл («Уильямс») +1,573

15. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,729

16. Николас Латифи («Уильямс») +1,902

17. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +2,926

18. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +3,025

19. Никита Мазепин («Хаас») +3,506

20. Мик Шумахер («Хаас») +3,860