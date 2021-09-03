Хэмилтон надеется, что ему помогут данные, собранные Боттасом во время тренировки

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Нидерландов.
«Утром у меня было всего 20 минут работы из-за красных флагов. Конечно, всё это поставило нас в невыгодное положение, но Боттас провёл хорошую сессию, так что, надеюсь, завтра мы сможем наверстать упущенное время. Я внёс определённые изменения после первой тренировки, но обкатывал их всего один круг, так что сложно сказать, улучшили ли они ситуацию или наоборот. Но Валттери проехал много кругов, и мы получили данные с этих отрезков.
Вряд ли самая большая наша проблема — проехать чистый круг, мне нужно прибавить, Но Валттери проделал отличную работу, в вопросе настроек мы не так далеки от идеала. Надеюсь, эта прекрасная работа поможет команде», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.
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