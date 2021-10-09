Льюис Хэмилтон прокомментировал победу в квалификации Гран-при Турции

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал победу, которую он одержал в квалификации Гран-при Турции.



«Трасса просто потрясающая. Команда проделала действительно большую работу, подсказав нам, как нужно действовать. Посмотрим, что мы сможем сделать завтра. В любом случае надеюсь, что получится подарить болельщикам увлекательную гонку», — приводятся слова Хэмилтона на странице Формулы-1 в «Твиттере».



Второе место в квалификации занял напарник Хэмилтона, финн Валттери Боттас, третий результат у голландца Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

Российский пилот американской команды «Хаас» Никита Мазепин по итогам квалификации стал 20-м, уступив своему напарнику Мику Шумахеру более трёх секунд.