Алонсо: я разрушил гонку Гасли. Ему не повезло, это моя ошибка
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Гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо высказался по поводу аварии с пилотом «Альфа Таури» Пьером Гасли на Гран-при Майами.
«По-прежнему нет подарков, нет везения с очками, но в конце концов когда-нибудь это наступит.
Авария с Гасли? Это была моя ошибка, со мной такое иногда случается. Мик Шумахер развернулся в Имоле и разрушил мою гонку. Сегодня я разрушил гонку Пьера, так что это была моя ошибка.
Мне жаль его, потому что знаю, что он чувствует, и это не его вина. Трудно завершить гонку, если кто-то врезается в тебя сзади. Ему не повезло, это моя ошибка», — приводит слова Алонсо The Race.
Напомним, сам Алонсо продемонстрировал девятый результат в гонке. Испанец финишировал восьмым, но получил пять штрафных секунд за контакт с Гасли.
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