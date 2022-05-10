Алонсо: я разрушил гонку Гасли. Ему не повезло, это моя ошибка

Гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо высказался по поводу аварии с пилотом «Альфа Таури» Пьером Гасли на Гран-при Майами.

«По-прежнему нет подарков, нет везения с очками, но в конце концов когда-нибудь это наступит.

Авария с Гасли? Это была моя ошибка, со мной такое иногда случается. Мик Шумахер развернулся в Имоле и разрушил мою гонку. Сегодня я разрушил гонку Пьера, так что это была моя ошибка.



Мне жаль его, потому что знаю, что он чувствует, и это не его вина. Трудно завершить гонку, если кто-то врезается в тебя сзади. Ему не повезло, это моя ошибка», — приводит слова Алонсо The Race.

Напомним, сам Алонсо продемонстрировал девятый результат в гонке. Испанец финишировал восьмым, но получил пять штрафных секунд за контакт с Гасли.