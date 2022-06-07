Марко: для Гасли на данный момент нет альтернативы лучше, чем работа с «Альфа Таури»

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко признался, что не видит лучшей альтернативы для французского гонщика Пьера Гасли, чем остаться в «Альфа Таури» на ближайшие несколько сезонов.
«В пятницу перед тренировками в Монако мы подписали контракт, чтобы Серхио Перес мог сосредоточиться на гоночном уикенде. Если посмотреть на историю «Ред Булл», то нас отличает одна особенность: постоянство и планирование наперёд. Поэтому мы хотели чётко определиться на ближайшие несколько лет.
Перед тем как Перес подписал свой контракт, я, конечно, разговаривал с Гасли. Мы должны посмотреть, что произойдёт после 2023 года. Какова альтернатива для него? Я не думаю, что на данный момент есть альтернатива, которая была бы значительно лучше, чем работа с «Альфа Таури», — приводит слова Марко Racingnews365.
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