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Марко планирует сохранить состав «Альфа Таури» на сезон-2023

Марко планирует сохранить состав «Альфа Таури» на сезон-2023
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что пилоты «Альфа Таури» должны сохранить свои места в следующем сезоне. Напомним, контракт Пьера Гасли рассчитан до конца сезона-2023, а соглашение Юки Цуноды заканчивается по истечении нынешнего сезона.

«Пьер Гасли? Не думаю, что он сможет найти для себя лучший вариант, чем «Альфа Таури».

Сейчас можно предположить, что нынешние гонщики сохранят свои места. Однако коронавирус никуда не делся, так что нам потребуются услуги молодых пилотов. Конечно, я надеюсь, что никто не пострадает, так что нашей молодёжи придётся ждать ещё как минимум год», — приводит слова Хельмута Марко Speedweek.

После семи гонок сезона-2022 Юки Цунода занимает 12-е место в личном зачёте, набрав 11 очков. Гасли с шестью очками располагается на 14-й позиции.

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