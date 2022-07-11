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Макс Ферстаппен прокомментировал скандальное поведение фанатов на Гран-при Австрии

Макс Ферстаппен прокомментировал скандальное поведение фанатов на Гран-при Австрии
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Чемпион Формулы-1 и пилот «Ред Булл», голландец Макс Ферстаппен прокомментировал скандальное поведение фанатов на Гран-при Австрии. Напомним, ранее сообщалось, что в ходе соревнований ряд болельщиков подвергся оскорблениям. Некоторые заявили, что стали жертвами домогательств на трибунах.

«Такого не должно происходить. Я прочитал несколько шокирующих новостей, и это, без сомнений, неправильно. Мне не нужно говорить об этом, но должно быть всеобщее понимание того, что этому нет места. Нормальный человек не думает об этом и уж тем более не ведёт себя подобным образом», – приводит слова Ферстаппена издание Sky Sports.

Ранее с резкой критикой поведения болельщиков выступил руководитель «Мерседеса» Тото Вольф.

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