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Мазепин оспорил санкции Великобритании, юристы британского МИДа против приостановки

Мазепин оспорил санкции Великобритании, юристы британского МИДа против приостановки
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Российский экс-пилот Формулы-1 Никита Мазепин пытается «в срочном порядке» оспорить санкции, наложенные на него в Великобритании, сообщает Reuters со ссылкой на слова адвоката гонщика Рэйчел Скотт.

Из-за санкций Никите запрещено участвовать в гонках на территории Великобритании. Кроме того, Никите запрещено въезжать на территорию Великобритании, что, по словам адвоката, снижает его шансы на получение места в Формуле-1 в 2024 году.

При этом юристы, представляющие министерство иностранных дел Великобритании, утверждают, что Мазепин все еще может вести переговоры с командами Формулы-1 с действующими санкциями.

Ожидается, что в июне состоится слушание относительно возможности приостановки санкций, а в июле ожидается заседание, на котором будет решаться вопрос о полном снятии санкций со стороны Великобритании.

При этом Мазепин отметил, что санкции должны быть отменены срочно, поскольку уже весной и летом начинаются переговоры о потенциальных вакансиях в Формуле-1.

Напомним, в марте 2023 года суд ЕС разрешил Мазепину въезд на территорию Евросоюза для участия в гонках, но при условии выступления под нейтральным флагом.

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