Мазепин оспорил санкции Великобритании, юристы британского МИДа против приостановки

Российский экс-пилот Формулы-1 Никита Мазепин пытается «в срочном порядке» оспорить санкции, наложенные на него в Великобритании, сообщает Reuters со ссылкой на слова адвоката гонщика Рэйчел Скотт.
Из-за санкций Никите запрещено участвовать в гонках на территории Великобритании. Кроме того, Никите запрещено въезжать на территорию Великобритании, что, по словам адвоката, снижает его шансы на получение места в Формуле-1 в 2024 году.
При этом юристы, представляющие министерство иностранных дел Великобритании, утверждают, что Мазепин все еще может вести переговоры с командами Формулы-1 с действующими санкциями.
Ожидается, что в июне состоится слушание относительно возможности приостановки санкций, а в июле ожидается заседание, на котором будет решаться вопрос о полном снятии санкций со стороны Великобритании.
При этом Мазепин отметил, что санкции должны быть отменены срочно, поскольку уже весной и летом начинаются переговоры о потенциальных вакансиях в Формуле-1.
Напомним, в марте 2023 года суд ЕС разрешил Мазепину въезд на территорию Евросоюза для участия в гонках, но при условии выступления под нейтральным флагом.
- 3 мая 2023
-
17:53
-
17:46
-
16:22
-
16:07
-
14:59
-
14:30
-
13:25
-
12:30
-
12:23
-
11:34
-
11:33
-
10:36
-
09:58
-
00:30
- 2 мая 2023
-
23:37
-
22:56
-
21:26
-
20:09
-
19:53
-
19:21
-
18:59
-
17:59
-
17:52
-
16:10
-
14:55
-
14:06
-
13:25
-
13:08
-
13:00
-
12:36
-
12:35
-
12:10
-
11:22
-
11:02
-
10:10