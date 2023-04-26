Санкции Евросоюза против Никиты Мазепина снова приостановлены

Представитель российского гонщика, экс-пилота Формулы-1 Никиты Мазепина сообщил, что санкции Евросоюза против него были вновь приостановлены 5 апреля. Ранее Мазепин говорил, что уже 10 марта были введены повторные санкции против него, однако, как пояснил представитель Никиты, санкции были вновь приостановлены в апреле.
«Совет ЕС в середине марта продлил санкции в отношении Никиты Мазепина на следующие полгода (до сентября 2023 года). Однако 5 апреля президент Суда ЕС в срочном порядке приостановил эти санкции аналогично тому, как он сделал 1 марта. То есть сейчас все санкции ЕС в отношении Никиты Мазепина уже приостановлены в части, необходимой ему для карьеры гонщика.
В Канаде мы просим у суда аналогичные обеспечительные меры, как и в суде ЕС.
Срочность запрашиваемых мер и в ЕС, и в Канаде как раз обусловлена тем, что в течение нескольких следующих месяцев сохраняется возможность попасть в какую-либо команду Формулы-1 на сезон-2024, так как переговоры обычно начинаются в мае/июне и длятся до конца лета/осени в зависимости от команды», — заявил представитель Мазепина.
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