Глава «Макларена» объяснил, почему у Пиастри есть задатки чемпиона Ф-1

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла высказался о пилоте команды и чемпионе Формулы-2, австралийце Оскаре Пиастри.

«Гонщики, у которых есть потенциал для того, чтобы стать чемпионом мира, должны обладать природной скоростью, что мы увидели сразу же. Помимо этого, им необходимо иметь ум, дающий возможность реализовать свой талант. Оскар держит свою голову в стороне от волнений.

У него есть способность к обучению, поскольку он не отвлекается от процесса, и мы отметили это на первых тестах и гонках», — приводит слова Стеллы издание Racingnews365.

После тринадцати этапов Пиастри, проводящий дебютный сезон в «королевских гонках», занимает 11-е место в личном зачёте пилотов.