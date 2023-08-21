Пиастри рассказал, как изменился его статус в «Макларене» с начала сезона

Пилот «Макларена» австралиец Оскар Пиастри, проводящий дебютный сезон в Формуле-1, рассказал, как изменился его статус в команде с начала года.

«Как только вы добьётесь соответствующих результатов, проведёте несколько хороших уикендов, ваш авторитет естественным образом поднимется, и это произойдёт независимо от того, осознаёте вы это или нет.

Да, я чувствую себя увереннее, но я и не боялся говорить, как ощущал машину, а также высказываться о себе. Бывало, что я не мог дать достаточно хорошего отзыва о машине, и я также не боялся об этом сказать», — приводит слова Пиастри издание Speedcafe.

После 12 этапов Пиастри занимает 11-е место в личном зачёте, его напарник британец Ландо Норрис – восьмой.