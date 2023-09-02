Лэнс Стролл прокомментировал провал в квалификации

Канадский пилот команды «Астон Мартин» Лэнс Стролл прокомментировал своё выступление в квалификации Гран-при Италии, в которой он занял последнее 20-е место.

«Это была непростая сессия, я просто не чувствовал от шин сцепления с асфальтом, поэтому я не мог давить там, где нужно. Вчера я не проехал ни одного быстрого круга во время первой и второй тренировки, и это точно не помогло. Я думаю, что это и стало причиной результата. Сегодня вечером мы соберёмся всей командой и посмотрим данные, чтобы определить, что сегодня пошло не так. Завтрашняя гонка будет трудной — мне предстоит большая работа, но мы будем готовы ко всему, что будет на нашем пути», — приводит слова Стролла пресс-служба «Астон Мартин».

Напарник Стролла по «Астон Мартин» Фернандо Алонсо занял десятое место в квалификации Гран-при Италии. В личном зачёте пилотов «Астон Мартин» разделяет 121 очко.