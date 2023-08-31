В «Астон Мартин» заверили, что Лэнс Стролл останется с командой в сезоне-2024

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак оценил выступления канадского пилота команды Лэнса Стролла и высказался о совместном будущем пилота и команды.
«Я думаю, у нас не будет дебатов насчёт участия Стролла. С этими двумя пилотами у нас всё будет в порядке в следующем году. На прошлой неделе в Зандворте мы видели очень трудолюбивого гонщика, пытающего проанализировать каждую мелочь, которую он может улучшить.
Между ним и [Ференандо] Алонсо нет заметного разрыва в выступлениях, есть заметный разрыв в очках. Важно разделить эти два понятия. Мы, как команда, анализируем сезон с обеих точек зрения. В целом, между пилотами есть определённый разрыв. Я бы не назвал его нормальным, но устоявшимся. Иногда бывает много траффика, иногда происходят проблемы в одном повороте. Обычно гонщики находятся в пределах трёх десятых», — сказал Крак Motorsport.
Лэнс Стролл выступает за «Астон Мартин» с сезона-2019. когда команда ещё называлась «Рейсинг Поинт». На счету канадского пилота три подиума в Формуле-1.
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