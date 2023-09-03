Марко: Ферстаппен нервничал перед Гран-при Италии

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко признался, что Макс Ферстаппен нервничал перед прошедшим в Монце Гран-при Италии Формулы-1. Марко рассказал, что чемпион мира испытывал прессинг, поскольку мог не дотянуться до нового рекорда.
«Сегодня нужно было тщательнее следить за температурой, но в целом обе машины были хороши в гонке. Знаю, Макс немного нервничал из-за того, что на кону рекорд — десять побед подряд. Но если мы теперь победим в Сингапуре, он успокоится. Это по-настоящему невероятная история успеха. Ещё в прошлый раз, в Нидерландах, это была великая история, все сходили с ума. Но ничего подобного сегодняшнему я ещё не испытывал», — приводит слова Марко Sky Germany.
Напомним, Макс Ферстаппен стартовал в Монце со второй позиции, но смог опередить Карлоса Сайнса и одержать десятую победу подряд. В общем зачёте голландец теперь на 145 очков опережает Серхио Переса, что гарантирует ему первое место турнирной таблицы на четыре этапа вперёд. До финиша сезона-2023 тем временем остаётся восемь гонок.
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