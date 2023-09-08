Ландо Норрис: просил отца не платить за то, чтобы я попал в Формулу-1

Пилот «Макларена» Ландо Норрис заявил, что просил своего отца, являющегося миллионером, не помогать ему получить место в Формуле-1.

«Я никогда не хотел платить за то, чтобы попасть в Формулу-1. Я никогда не хотел, чтобы мой отец делал это. Лично я не считаю это достойным способом попасть в Формулу-1.

У нас с отцом была договорённость, чтобы он не платил за то, чтобы я попал в Формулу-1. Так и вышло. В итоге я стал пилотом «Макларена». Я был признан лучшим молодым британским пилотом. В итоге я получил место пилота симулятора в команде и получил свою первую зар

Оказавшись в Формуле-1, ты хочешь себя ущипнуть. Я всегда улыбаюсь, когда вспоминаю об этом моменте. Нас всего 20 человек на весь мир, и я один из этих 20, кому довелось жить крутой и интересной жизнью, общаться с прекрасными людьми. У нас много привелегий — мы можем путешествовать по миру и ездить на гоночных машинах.

Я никогда не стеснялся признавать помощь и поддержку со стороны отца и семьи. Он меня поддерживал, и благодаря этому я мог выступать за хорошие команды. Мне очень повезло, что мой отец имел возможность поддерживать меня», – приводит слова Норриса RaceFans.