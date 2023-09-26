Оруджев дал прогноз на будущее Переса, Риккардо и Цуноды в «Ред Булл»

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев поделился мыслями об ожидаемых изменениях в составе команды Формулы-1 «Ред Булл». По мнению Оруджева, в следующем году кто-то из нынешних боевых пилотов покинет программу австрийского гоночного коллектива.
«Жаль Лоусона, он произвёл впечатление. Но ему точно дадут ещё шанс. Думаю, контракт Переса до конца 2024 года осложняет ситуацию. В следующем году, определённо, кто-то из нынешних боевых пилотов покинет программу «Ред Булл».
Напомним, «Ред Булл» досрочно завоевал Кубок конструкторов по итогам нынешнего сезона Формулы-1. Это случилось после Гран-при Японии, победу на котором одержал пилот команды Макс Ферстаппен. В настоящий момент на счету команды 623 очка и для соперников она недосягаема. На втором месте «Мерседес» (305 баллов). Топ-3 замыкает «Феррари», на счету которой 285 очков.
Даниэля Риккардо развернуло на тестах в составе «Ред Булл»:
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