Чем вызваны аварии на старте и почему Перес с Сарджентом опять бьют машины? Разбор

Постоянный эксперт «Чемпионата», бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Японии Формулы-1, который предсказуемо выиграл Макс Ферстаппен.

Инциденты на старте Гран-при Японии: Хэмилтон-Перес и заварушки середняков. Кто виноват и что можно было сделать по-другому?

В первом повороте, когда три-четыре машины в ряд, всегда есть риск, что кого-то выдавят. У Сайнса получился отличный старт, и он сместился чуть-чуть в сторону Чеко, чтобы лучше зайти в поворот. Он точно не знал, что за Чеко есть ещё и Льюис. Чеко, естественно, сделал движение в сторону Льюиса, чтобы не столкнуться с Сайнсом, ну а Льюису, соответственно, уже некуда было деваться, кроме как на траву. Когда едешь по внешней траектории, всегда есть шанс, что место пропадет. Так и вышло в этот раз. В середине пелотона произошло, по сути, всё то же самое. Так же Окон сместился, только места между ними не было, поэтому произошел контакт.

Что происходит с Пересом? Имел ли он основания так атаковать Магнуссена?

Да отстать от Переса надо. Честно, уже даже я устал от разговоров про форму Переса. Представляю, что он ощущает. Вот серьёзно: если хотим ему помочь, надо просто отстать. Но это Ф-1, и отстать нельзя. Поэтому мы продолжим видеть «такого» Переса. А когда отстанем, он потихоньку поедет. И атака на Магнуссена, конечно, была глупой.

Был ли прав «Макларен», когда заставил Пиастри пропустить Норриса?

Судя по тому, что Ландо уехал на восемь секунд, то, конечно, решение правильное. Могли бы побороться, но они действуют чётко на очки в Кубке конструкторов. А им очки нужны. «Астон Мартин» ещё впереди, а машины сейчас на разных уровнях.

Кто будет сильнее в «Макларене» в следующем году: Норрис или Пиастри?

Очень интересно будет. Думаю, периодически будет то один, то другой впереди.

В «Альпин» скандал из-за приказа Гасли пропустить Окона на финише. Кто там прав?

Сам не понял, что там к чему. Но, судя по жестикуляции Пьера после финиша, в полностью французской команде зреет французский скандал! Хотя, если не ошибаюсь, с Оконом у всех напарников были проблемы. С Чеко в «Форс Индии» они «били» друг друга с периодичностью, с Фернандо — тоже. Мне кажется, с Эстебаном сложно долго сохранять хорошие отношения. Не имею в виду, что он тут не прав, но за кадром у них явно есть проблемы.

Материалы по теме Окон ответил на недовольство Гасли приказом команды поменяться местами перед финишем

Борьба Хэмилтона с Расселлом после вылета Льюиса — перебор или адекватная оборона?

Я всегда за борьбу. Поэтому пусть борются. Если всегда пропускать, как это сделали в «Макларене», гонки станут скучными.

Как оцениваете решение «Мерседеса» рискнуть с одним пит-стопом для Расселла?

Почему нет? Подумали, что была возможность, и перевели машину, ехавшую сзади. Риск почти оправдался.

Материалы по теме Источник: приказ поменять местами Расселла и Хэмилтона отдал Вольф, не поехавший в Японию

Как можно объяснить тактику «Феррари», так тянувшей со второй остановкой Сайнса?

Тоже не понял, зачем тянули. Все вопросы к «Феррари». Может, забыли просто!

В «Альфа Таури» решили оставить Риккардо и Цуноду, Лоусон — в запасе. Что думаете?

Жаль Лоусона, он произвёл впечатление. Но ему точно ещё дадут шанс. Думаю, контракт Переса до конца 2024 года осложняет ситуацию. В следующем году, определённо, кто-то из нынешних боевых пилотов покинет программу «Ред Булл».

Разберите две аварии Сарджента в квалификации и в гонке. Сказывается ли на нём неопределённость с контрактом?

В квалификации Логана занесло, а если попал на траву на такой скорости, то ты уже пассажир. Так было с Кубицей, так было с Глоком много лет назад. Да даже Хуан Пабло Монтойя в 2005 году туда приехал, когда мне было 10 лет. Так что место опасное.

В гонке Сарджент ошибся с торможением и приехал в Боттаса. Там легко ошибиться, потому что тормозишь с поворотом руля. Всё это маленькие ошибки, которые привели к большим последствиям. Обычно я защищаю Логана. Но сейчас не буду. Ошибок слишком много, и они в буквальном смысле дорогие.

Неопределённость с контрактом? Да, думаю, это сказывается. Давление со стороны большое, а ты только попал в этот мир. В Формуле-2 и ниже, по сути, давления почти нет. Ну, хорошо, в Ф-2 оно, конечно, есть, но даже в «Уильямсе» на последнем месте его гораздо больше!