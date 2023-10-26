Риккардо рассказал, как ладил бы с Ферстаппеном в случае возвращения в «Ред Булл»

Австралийский пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо поделился мнением о возможном возвращении в «Ред Булл». Даниэль являлся боевым гонщиком австрийской команды с 2014 по 2018 год, однако затем решил покинуть «быков», несмотря на предложение австрийцев о новом контракте.

«Взаимодействие с Ферстаппеном? Всё было бы по-другому. Совсем не так. Былые конфликты? Я всегда говорю, что ни о чём не жалею. Послушайте, в то время я считал, что делаю всё правильно», — сказал Риккардо на канале Sky Sports F1 в YouTube.

Между Риккардо и Максом Ферстаппеном ранее не раз случались напряжённые ситуации. Один из самых известных случаев имел место в 2018 году на Гран-при Азербайджана. Всю гонку пилоты «Ред Булл» сражались друг с другом. Несколько раз дело чудом не заканчивалось аварией, но в итоге Даниэль всё-таки врезался в Макса.

В «Альфа Таури» показали, как встретили на базе Даниэля Риккардо: