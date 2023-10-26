Лоусон — об отсутствии места в Формуле-1 на 2024 год: это разочаровывает, но я всё понимаю

Новозеландский юниор Лиам Лоусон, заменявший травмированного Даниэля Риккардо за рулём «Альфа Таури» в нескольких гонках, признался, что решение «Ред Булл» не давать ему место в Формуле-1 на следующий сезон разочаровывает, но в то же время он его понимает.

«Почему они так решили? Это то, что потенциально пойдёт на пользу команде при любом сценарии. Да, это очень расстраивает, но я смог сказать себе: «Я смогу». Поймите, что в момент принятия этого решения оно имело смысл.

Если я вернусь к выбору де Вриса в прошлом году, то у меня в тот момент был шокирующий сезон Формулы-2 – в конце мы изменили ситуацию, но было слишком поздно. Это было разочарованием, но в то время, когда было принято это решение, я мог понять почему, учитывая, каким был мой сезон.

И в этом году, хотя я провожу гораздо лучший сезон, у вас есть выбор в середине сезона – в команде, которая испытывает серьёзные проблемы, по крайней мере, с машиной – кто-то, кто никогда не выступал в Формуле-1, или кто-то, кто очень опытен в гонках Формулы-1 и выигрывал их.

Итак, опять же, это разочаровывает, но я могу понять это решение. Я бы сказал, что мне неприятно не выступать в следующем году, но я продолжу извлекать максимальную пользу из участия в Формуле-1», — приводит слова Лоусона Racingnews365 со ссылкой на подкаст Beyond the Grid.