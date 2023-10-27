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Джордж Расселл: трасса в Мексике должна подойти нам чуть лучше предыдущих

Джордж Расселл: трасса в Мексике должна подойти нам чуть лучше предыдущих
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Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился ожиданиями от выступления на Гран-при Мексики.

«В прошлом году, на бумаге, эта трасса подходила нашему болиду. Я бы сказал, что эта трасса подходит нам больше, чем трассы в Японии, Остине и Катаре, где мы всё равно были довольно конкурентоспособными.

Не сказал бы, что у нас слишком большие надежды на высокий результат здесь, но я думаю, что эта трасса должна подойти нам чуть лучше предыдущих. В целом мы настроены оптимистично», — приводит слова Расселла Autosport.

Гран-при Мексики проходит с 27 по 29 октября.

Джордж Расселл занимает восьмое место в общем зачёте пилотов текущего сезона Формулы-1. Напомним, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен досрочно завоевал титул чемпиона мира.

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