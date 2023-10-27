Источник: Цунода будет стартовать с пит-лейна на Гран-при Мексики из-за замены двигателя

Авторитетный гоночный журналист Крис Медланд сообщил, что японский гонщик «Альфа Таури» Юки Цунода будет наказан штрафом в виде старта с пит-лейна за замену двигателя в гонке Гран-при Мексики.

«В этот уикенд Цунода будет стартовать с пит-лейна из-за того, что на его болид будет установлен полностью новый силовой агрегат», — написал Медланд на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Гран-при Мексики проходит с 27 по 29 октября.

23-летний Юки Цунода занимает 16-е место в общем зачёте пилотов текущего сезона Формулы-1, набрав восемь очков. Напомним, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен досрочно завоевал титул чемпиона мира, который стал для него третьим подряд.

«Альфа Таури» располагается на последней, 10-й строчке в таблице Кубка конструкторов текущего сезона.