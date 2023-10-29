Льюис Хэмилтон опередил Джорджа Расселла в квалификационной дуэли

По итогам Гран-при Мексики, 20-го этапа Формулы-1 2023 года, Льюис Хэмилтон в десятый раз в сезоне опередил своего партнёра по «Мерседесу» Джорджа Расселла и таким образом вышел вперёд во внутрикомандной дуэли.

Из неожиданных результатов можно выделить Оскара Пиастри, который в шестой раз в сезоне оказался выше Ландо Норриса. Британец выбыл уже в первом сегменте, поскольку вынужден был бросить свою попытку из-за вызванных вылетом Фернандо Алонсо жёлтых флагов.

Кроме того, Даниэль Риккардо впервые в сезоне пробился в Q3 и показал четвёртое время. Австралиец во второй раз опередил Юки Цуноду и сравнял счёт с японцем, однако тот вообще не выступал в Q2, так как из-за замены силовой установки стартует в воскресенье с пит-лейна.

Формула-1. Сезон-2023. Квалификационные дуэли:

«Альфа Таури»: Цунода — 2:2 — Риккардо;

«Мерседес»: Хэмилтон — 10:9 Расселл;

«Феррари»: Леклер — 12:7 — Сайнс;

«Альпин»: Гасли — 12:7 — Окон;

«Альфа Ромео»: Боттас — 13:6 — Чжоу;

«Хаас»: Хюлькенберг — 13:6 — Магнуссен;

«Макларен»: Норрис — 13:6 — Пиастри;

«Ред Булл»: Ферстаппен — 16:2 — Перес;

«Астон Мартин»: Алонсо — 16:2 — Стролл;

«Уильямс»: Албон — 18:0 — Сарджент.

Гран-при Мексики стартует в воскресенье, 29 октября, в 23:00 по московскому времени. Первый ряд разделят гонщики «Феррари» — впервые с Гран-при Монако прошлого года: Леклер стартует с поула, а Сайнс — со второго места. Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен квалифицировался только третьим.