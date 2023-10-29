Риккардо внезапно занял четвёртое место, а Норрис жутко провалился по вине команды, Алонсо и себя самого.

Дубль «Феррари» в квалификации — там сами такого не ждали! Но главный сюрприз — не они

Гораздый на сюрпризы автодром имени братьев Родригес в Мехико вновь интриговал: неужели в квалификации нас ждёт плотная борьба за поул и яркие выстрелы от «Альфа Таури» и «Альфа Ромео»? Это предстояло проверить уже практически ночью по московскому времени.

Q1: провальная тактика «Макларена»

Главное событие стартового сегмента — неожиданный провал Ландо Норриса, который отчасти спровоцировала его команда. Стратеги «Макларена» решили выпустить Норриса и Пиастри на первую попытку на шинах «медиум», но показать сильных результатов не вышло. После этого Ландо раньше выехал во второй раз, однако на первом быстром круге допустил ошибку — а потом выяснилось, что этот круг являлся его единственным вариантом отобраться в топ-15.

Дело в том, что в конце сегмента допустил ошибку Фернандо Алонсо: его «Астон» развернуло. Это вызвало долгие жёлтые флаги на первом секторе и многим сорвало финальные попытки. Среди пострадавших оказался как раз Норрис, который в итоге стал 19-м. Позади Норриса — только Сарджент, который вообще не смог проехать ни одного нормального круга.

Также не прошли дальше Эстебан Окон («Альпин» на мексиканском высокогорье хандрит), Магнуссен (две десятые отставания от Хюлькенберга) и Стролл (получается, ему удружил напарник).

Ещё один итог сегмента — многочисленные расследования в адрес гонщиков. Ферстаппена и Расселла будут проверять за медленный выезд с пит-лейна и вольную-невольную блокировку находящихся позади. Хэмилтон и Сарджент, возможно, недостаточно замедлились под жёлтыми флагами, при этом Логан, а также Цунода вовсе умудрились под жёлтыми обогнать. Впрочем, Логан и так 20-й, а Цунода окажется позади него за установку сверхлимитных элементов силовой установки.

Q2: позднейший штраф Албона

Во втором сегменте предстояло определить только четырёх неудачников: Цунода из-за грядущего штрафа боксы не покидал. Имена ещё трёх гонщиков шока не вызвали: это Гасли, Хюлькенберг и Алонсо — все их машины смотрятся в Мехико не лучшим образом. Да, непривычно видеть Алонсо 14-м, но что есть, то есть. Недаром Норрис говорит, что с каждым обновлением «Астон Мартин» едет всё хуже.

На самой обидной 11-й позиции оказался было Чжоу. Китайцу не хватило половины десятой до Сайнса (испанец провёл слабую вторую попытку), и при этом Гуаньюй проиграл Боттасу сразу четыре десятые. Но Чжоу повезло: уже по окончании Q2 списали время у ставшего девятым Алекса Албона: таиландец слишком сильно срезал поворот. Штраф отбросил Алекса разом на 14-ю позицию. Так что в Q3 оказались сразу две «Альфа Ромео».

Q3: субботний дубль «Феррари»

Первые попытки в финале квалификации практически шокировали. Сначала Риккардо оказался между двумя пилотами «Ред Булл» и проиграл Ферстаппену всего десятую — это, впрочем, натолкнуло на мысль, что круг Макса вряд ли идеален. Подобное мнение только усилилось, после того как время голландца оказалось лишь третьим позади двух пилотов «Феррари»: Сайнс опередил Ферстаппена на шесть сотых, а Леклер — на столько же своего напарника. Неужели «Скудерия» вопреки собственным прогнозам вновь возьмёт поул?!

Вторую попытку пилоты «Феррари» по какой-то причине провалили: ни Сайнс, ни Леклер прибавить не смогли. Шарлю и Карлосу оставалось следить за кругом Ферстаппена, который проехал быстрейший второй сектор, но всё равно не дотянулся даже просто до первой линии: Макс проиграл 97 тысячных Леклеру и 30 — Сайнсу! Всего в десятой позади Ферстаппена — фантастический Риккардо.

Местный герой Перес на сей раз проиграл Максу только полторы десятые и будет стартовать пятым по соседству с Льюисом Хэмилтоном. Британец проиграл Леклеру менее трёх десятых и вновь опередил в субботу Джорджа Расселла: он восьмой в двух десятых от напарника, а между двумя пилотами «Мерседеса» — Оскар Пиастри. Интересно, насколько выше мог бы оказаться Норрис…

Наконец, на пятой линии стартового поля окажутся партнёры по «Альфа Ромео». Боттас в итоге опередил Чжоу всего на 18 тысячных.

Воскресная гонка Гран-при Мексики Формулы-1 стартует в 23:00 мск. С учётом стартовой решётки и необычных условий на трассе, надеемся, будет любопытно!