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Гран-при Лас-Вегаса может стать одним из самых холодных в истории Формулы-1

Гран-при Лас-Вегаса может стать одним из самых холодных в истории Формулы-1
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В преддверии Гран-при Лас-Вегаса, который пройдёт с 17 по 19 ноября, обсуждается не только глобальное перепрофилирование города под гоночную трассу, а также погодные условия, в которых состоится заезд. Предварительные прогнозы предполагают, что температура воздуха в дни уикенда может опуститься до 6°C. Ситуацию усугубляет и то, что сама гонка пройдёт в ночное время суток.

Напомним, в 2020 году, когда на календарь Формулы-1 повлияла пандемия COVID-19, этапы проводились на немецком Нюрбургринге, а также в Стамбуле, где температура едва поднималась выше 10°C. Однако те этапы оказались далеко не самыми холодными в истории «Королевских гонок».

Самой холодной гонкой в истории Формулы-1 на сегодняшний день является Гран-при Канады в 1978 году, когда температура опускалась до 5°C, а трио пилотов на подиуме стояли в зимних куртках под мокрым снегом.

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