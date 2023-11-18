Сарджент рассказал об эмоциях после успешной квалификации Гран-при Лас-Вегаса

Американский пилот «Уильямса» Логан Сарджент, занявший в квалификации Гран-при Лас-Вегаса седьмое место, высказался о ходе субботних заездов и раскрыл, что может помочь команде принести результат в гонке.

«Начиная с третьей свободной практики, сегодня всё было очень хорошо. Я очень рад поучаствовать во всех трёх сессиях и в итоге реализовать потенциал, который у нас был. Достичь такого результата здесь, в Вегасе, — нечто особенное, что в том числе подчёркивается тем, что у нас здесь отличная машина. Нелегко добиться такой производительности, поэтому факт того, что мы могли показать результат во всех сегментах квалификации – потрясающий.

Это был отличный день для команды, и я всех поздравляю. Мы усердно работали и знали, что эти выходные – хорошая возможность, и мы пришли к хорошему началу. Самое главное, что у нас два болида в начале стартовой решётки. Наш болид очень быстр на прямых, поэтому мы используем это преимущество в своих интересах. Надеюсь, мы сможем продолжать выступать на этом же уровне производительности и проведём сильную гонку», — сказал Сарджент официальному сайту «Уильямса».