«Хайтек» может подать в суд на ФИА из-за одобрения заявки «Андретти» на участие в Ф-1

Британская гоночная команда «Хайтек» (Hitech GP) собирается подать в суд на Международную автомобильную федерацию (ФИА). Об этом на своём сайте сообщил авторитетный журналист и эксперт Формулы-1 Джо Сейвуд.

Поводом для судебных разбирательств, по сведениям Сейвуда, является процедура отбора заявок от команд на участие в Формуле-1. ФИА одобрила лишь заявку «Андретти», в то время как «Хайтеку» наряду ещё с тремя командами было отказано. Британский гоночный коллектив считает, что федерация поступила несправедливо.

Сообщается, что «Хайтек» будет требовать аргументов ФИА, которыми она руководствовалась при вынесении своего решения. Команда хочет увидеть, чем заявка «Андретти» в выгодную сторону отличалась от их заявки.

Журналист отмечает, что судебное разбирательство может осложнить положение «Андретти», до сих пор ожидающего решение Формулы-1 – оно может быть отложено до тех пор, пока не закончатся судебные тяжбы.

Компания Hitech GP была основана в 2002 году. В марте этого года стало известно, что российский бизнесмен Дмитрий Мазепин, ранее владевший основным пакетом акций Hitech GP, передал их руководителю команды Оливеру Оуксу.