Себастьян Феттель рассказал о своём последнем разговоре с Михаэлем Шумахером

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель рассказал о своём последнем разговоре с легендарным пилотом Михаэлем Шумахером.

«Это все ещё очень, очень сложно. Хочу признать, что он продолжает сражаться. Да, конечно, я желаю ему только лучшего. Но я по-прежнему очень часто думаю об этой теме, и я думаю о многом, и это определённо повторяющаяся тема в моей голове.

И я думаю, что действительно оценил нашу дружбу ближе к концу (карьеры Михаэля) в том смысле, что наши отношения становились всё лучше и лучше перед аварией.

Потому что я думаю, что мы оба узнавали друг друга всё больше и больше, и гонки больше не были самым большим, что у нас было общего, а жизнь продолжалась, были в них гонки или нет.

Конечно, первые мысли сразу же обратились к нашему последнему разговору, и он не мог быть более позитивным. Я сказал ему, что собираюсь стать отцом и что нас ждёт.

Я просто скучаю по своему другу… Считаю, что в последние годы он сыграл бы чрезвычайно важную роль. Когда у меня было так много вопросов, а он мог на всё ответить или он мог вдохновить меня. Этого не хватает, но, конечно, это с точки зрения дружбы», – приводит слова Феттеля PlanetF1.

Напомним, 10 лет назад Шумахер получил тяжёлую травму головы, упав на горнолыжном курорте в Альпах.