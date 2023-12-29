10 лет трагедии с Михаэлем Шумахером. Как всё было и что с ним сейчас

В этот день ровно 10 лет назад — 29 декабря 2013 года — Михаэль Шумахер получил тяжёлую черепно-мозговую травму, катаясь на лыжах. Немец выжил, но с тех пор больше не появлялся на публике, а его семья скрывает легендарного чемпиона от посторонних глаз.

В годовщину трагедии вспоминаем всё, что известно о происшествии и нынешнем состоянии Шумахера.

Чёрный день во французских Альпах

В тот день Шумахер катался на лыжах со своим сыном Миком, которому было 14 лет. Они были на склоне Дент-де Буржен над Мерибелем, и тогда, как недавно рассказал один из инструкторов, в горах было мало снега. «В такие дни вы не ходите кататься, снега было недостаточно. Даже на склонах условия были далеки от идеальных», — сказал он немецкому журналисту Йенсу Гидеону.

Сам инцидент произошёл не на склоне, а в пространстве между трассами Шамуа и Модюи, где снега было ещё меньше, а местами торчали камни. В какой-то момент Шумахер потерял равновесие, зацепив один из них, упал и сильно ударился головой о другой камень. Ходили слухи, что Михаэль был без шлема, но это не так — без защиты немец скончался бы на месте. В критическом состоянии немца доставили в больницу коммуны Мутье, однако затем ему стало хуже, и гонщика экстренно транспортировали в госпиталь Гренобля.

Поклонники Михаэля Шумахера у госпиталя в Гренобле Фото: Alex Grimm/Bongarts/Getty Images

Как отмечает Гидеон, в этот момент была допущена ошибка. К моменту прибытия медиков Шумахер был в сознании, из-за чего врачи недооценили тяжесть травмы. Поэтому Михаэль оказался в Гренобле позже, чем мог бы, а в случае с подобными повреждениями важна буквально каждая секунда. Возможно, менее подготовленный к нагрузкам человек на месте немца сразу потерял бы сознание, раньше попал бы на операцию и избежал бы последствий, с которыми теперь борются Шумахер и его семья.

30 декабря Михаэлю провели операцию, чтобы устранить кровоизлияние в мозг и снизить внутричерепное давление. Только тогда врачи смогли по-настоящему оценить степень травмы — и сразу же ввели гонщика в искусственную кому. Вскоре Шумахеру провели ещё одну операцию — удаляли гематомы головного мозга. Врачи отмечали, что у экс-чемпиона наблюдаются небольшие признаки улучшения.

Менеджер Шумахера Сабина Кем через два дня после трагедии Фото: Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images

Тем не менее в середине января 2014-го немцу потребовалось ещё одно хирургическое вмешательство — из-за повышенного внутричерепного давления. В конце месяца врачи начали постепенно выводить Шумахера из комы. К марту немец потерял четверть веса и похудел до 55 кг, что, по заявлению врачей, нормально в таком состоянии. В июне Михаэля перевезли в Лозанну и окончательно вывели из комы.

В момент транспортировки один из сотрудников компании, организовывавшей трансфер, украл медицинские документы Шумахера и предлагал их СМИ, однако они так и не были опубликованы, а злоумышленника арестовали — позже он покончил с собой в тюрьме. Жена Михаэля, Коринна, отмечала, что немец демонстрирует признаки улучшения, однако с тех пор — с июля 2014 года — новых данных о его состоянии нет.

Не ходит, не говорит

С момента трагедии Коринна, семья Шумахера и его близкие хранят молчание о состоянии Михаэля — и их право на тайну личной жизни необходимо уважать. При этом интерес общественности к судьбе столь прославленного спортсмена велик, и в СМИ разными способами попадают крупицы информации. Например, в сентябре 2016 года адвокат семьи Феликс Дамм в суде опроверг информацию Die Bunte, что Михаэль может ходить.

В июле 2019-го Жан Тодт, бывший руководитель команды «Феррари» и близкий друг Шумахера, рассказал, что иногда смотрит с немцем гонки по телевизору, но тот «испытывает проблемы в общении». В одном из более поздних интервью Мик, сын Михаэля, признался, что всё бы отдал, чтобы хотя бы раз поговорить с отцом. Из его слов можно сделать вывод, что немец не способен разговаривать. В то же время медики госпиталя Жоржа Помпиду, проводившие экс-чемпиону терапию стволовыми клетками, рассказали, что он в сознании.

Последний слух о лечении Шумахера: Bild: Шумахера возили на «Мерседесе», чтобы стимулировать работу мозга знакомыми звуками

В апреле 2023 года в Германии произошёл крупный скандал: издание Die Aktuelle поместило на обложку портрет Шумахера с крупной подписью «Первое интервью». Выяснилось, что «интервью» было создано с помощью генеративной нейросети и не имеет никакого отношения к Михаэлю или к кому-либо из его близких. Семья немца пообещала подать на журнал в суд, а редактор, выпустивший материал, был уволен.

Надежды на восстановление Михаэля с каждым годом остаётся всё меньше, но она ещё есть. Шумахер и вся его семья продолжают битву за жизнь, и нам остаётся лишь верить, что немец, которого ничто и никогда не могло остановить, победит и в этом сражении. В конце концов, уж чего точно невозможно представить, так это того, что Красный Барон сдастся.