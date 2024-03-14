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«Мало приятного». Хэмилтон поделился впечатлениями от нового болида «Мерседеса»

«Мало приятного». Хэмилтон поделился впечатлениями от нового болида «Мерседеса»
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Пилот «Мерседеса», семикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон рассказал об ощущениях от управления новым болидом команды на старте сезона-2024.

«Не скажу, что мне было весело. Я боролся за девятое место, а в этом мало приятного. Но я получаю удовольствие от самого процесса гонки. Я старался изо всех сил, максимально использовал все возможности машины и был на грани. К сожалению, нам не хватает мощности болида на высокой скорости. Мы должны значительно увеличить нагрузку, и думаю, что если бы это получилось, то смогли бы бороться за более высокие места, нужно работать в этом направлении. Но есть и положительные моменты – машина хороша в медленных поворотах», – приводит слова Хэмилтона PlanetF1.

В первых двух гонках текущего сезона Формулы-1 Хэмилтон не был близок к подиуму. На Гран-при Бахрейна британский гонщик занял седьмое место, а на трассе в Джидде стал девятым.

Следующий этап сезона-2024 состоится в Австралии 24 марта.

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