«Решил стать тренером, когда понял, что формирую личности». Интервью с Секуличем

Летом 2022 года «Локомотив-Кубань» совершил громкое подписание, пригласив на пост главного тренера действующего наставника сборной Словении — Александра Секулича.

В первый же сезон под его руководством красно-зелёные дошли до финала Единой лиги ВТБ, а затем — до финала Суперкубка. «Локо» по праву застолбил за собой место в топ-4 Единой лиги ВТБ, обязав другие клубы считаться с ним.

Главный тренер краснодарцев и сборной Словении, за которую играет звезда НБА Лука Дончич, дал «Чемпионату» большое интервью.

В России живут приятные люди, которые всегда рады помочь

— Вы работаете в России полтора года. Как можете охарактеризовать нашу страну? Что бросается в глаза? Ваш коллега из футбольного клуба «Краснодар» Владимир Ивич, например, отмечает чистоту городов.

— Во-первых, Россия невероятно большая. Каждая поездка — это полноценное путешествие. Я сам родом из маленькой страны — Словении. И когда у нас говорят: «Это тут рядом», обычно имеют в виду расстояние в 10-15 километров. А в России «близко» — это 200-300 километров! Так что именно расстояния — моя первая ассоциация с вашей страной.

Есть ещё одно клише, которое полностью оправданно — про русские морозы. Только у нас в Краснодаре погода более-менее нормальная, а в других городах, в которые мы приезжаем, зимой очень холодно.

— А вообще ваши ожидания до приезда в Россию и оказавшаяся действительность — отличались?

— Достаточно сильно. До того, как заключить контракт с «Локо», я два или три раза приезжал в Россию с другими клубами и никогда надолго тут не оставался. А когда живёшь тут постоянно, восприятие, конечно, совсем другое. И я очень рад, что все различия носят позитивный характер. Мне и моей семье в России комфортно. Тут живут приятные люди, которые всегда рады помочь.

— На годы вашей юности пришёлся распад Югославии. Что в это время творилось в Словении?

— Я рос в Любляне, столице нашей страны. Там же провёл бо́льшую часть юности. Нам повезло гораздо больше, чем Хорватии и Боснии, где боевые действия по-настоящему затянулись. В Словении что-то вроде войны продолжалось всего семь дней. К сожалению, без смертей не обошлось. Это очень ужасно, когда невинные люди гибнут. Но в итоге мы достаточно легко отделились от Югославии, и с 1991 года Словения — это маленькая, но независимая страна.

— Как вы оказались в баскетболе?

— Это всё из-за друга семьи, который позвал меня, чтобы показать, какой интересный тренер будет вести занятие. Мне тогда было лет 10, и я вообще-то твёрдо планировал заняться футболом. Но стоило мне прийти на тренировку по баскетболу, как я влюбился в этот вид спорта по уши. Мне, надо сказать, всю жизнь очень везло с тренерами, у которых я занимался или был помощником — именно из-за них я настолько сильно люблю баскетбол.

— Каких успехов вы добились как баскетболист?

— В баскетболе успехов добивается команда. За примерно 10 лет моей карьеры игрока мне посчастливилось играть под началом великолепных тренеров и бок о бок с большими мастерами — такими как Яка Лакович или Рашо Нестерович. Где бы я ни играл, индивидуально практически все были лучше меня. При этом во всех командах меня назначали капитаном. Даже когда остальные были на два года старше.

Решил стать тренером, когда понял, что формирует молодых игроков как личности

Александр Секулич Фото: Фёдор Обмайкин/БК «Локомотив-Кубань»

— А как стали тренером?

— За эту идею спасибо моим наставникам. Чем старше я становился, тем очевиднее было, насколько ограничен мой потенциал как игрока. Но что-то во мне такое они видели — наверное, ответственность, что давало им повод сделать меня капитаном команды, а потом настаивать на том, чтобы я перешёл в тренеры.

— Во сколько лет вы начали тренировать?

— Не помню точно, в 20, 21, 22 года. Я очень долго входил во вкус. И по-настоящему включился только после того, как осознал, что я ведь не просто спортсменам помогаю играть лучше, я формирую молодых людей как личности. После этого уже сомнений не было.

— Как образовался ваш тренерский дуэт с Юрицей Жужей?

— Познакомились мы лет 20 назад. Он тогда играл за «Панатинаикос», а я в погоне за знаниями приехал проходить тренерские курсы у Желько Обрадовича. Лет через 15, когда я уже возглавлял чешский «Нимбурк», наши пути пересеклись снова, и я подумал, что это знак.

Я искал ассистента, случайно оказался в небольшом хорватском городке рядом с Задаром, и оказалось, что это родной городок Жужи! Он в ту пору работал помощником Казиса Масквитиса в «Нептунасе». Я понял, что настолько надёжный, лояльный и приятный человек с такими баскетбольными знаниями — это настоящий джекпот. И уговорил его перейти в мой штаб, чтобы мы дальше шли к всевозможным успехам вместе.

— Долго ли вы размышляли над предложением «Локомотива»?

— Все знают, насколько непростая ситуация сейчас сложилась в Европе относительно работы в России. Но я сомневался ровно до тех пор, пока не получил согласие Словенской федерации баскетбола, ведь я на тот момент уже был главным тренером сборной. Как только они дали мне зелёный свет — я тут же начал согласовывать с «Локо» детали контракта. Ведь все знают, какой величиной в баскетболе является «Локомотив-Кубань» и каких высот клуб добивался.

В плей-офф «Локо» где-то повезло, но удачу надо заслужить

Алексей Швед (слева) и Александр Секулич Фото: Фёдор Обмайкин/БК «Локомотив-Кубань»

— В первый же год работы в «Локомотиве-Кубань» вы вывели клуб в финал Единой лиги ВТБ. В какой момент по ходу сезона поняли, что команда на верном пути? Сколько времени потребовалось, чтобы коллектив предстал в том виде, в каком вы его видели, когда приступили к работе?

— Конечно, было непросто. Но мы предвидели тяжёлый старт, поскольку средний возраст команды был очень юным и у большинства игроков не было достаточного опыта на таком уровне. Так что поначалу дел было очень много, но это была очень интересная работа. Все в клубе старались не покладая рук, и можно было буквально невооружённым глазом видеть, насколько быстро команда растёт. Мы становились всё сильнее и стабильнее. Да, бывали и поражения, порой очень жестокие, но каждый раз нам удавалось извлечь из этого правильные уроки.

Так что во второй части сезона я уже был достаточно уверен в том, что нам по плечу любые задачи. А когда мы всухую победили в четвертьфинале «Нижний Новгород», я понял, что и ЦСКА в полуфинале нам по силам.

— Но ведь в их составе были Алексей Швед и Никола Милутинов.

— Мы прекрасно понимали уровень соперника. Но мы к тому моменту и сами начали показывать очень хороший баскетбол. Я горжусь игрой, которую мы с очень молодой командой показали в той серии. Да, может, нам в какие-то моменты полуфинальной серии повезло. Но удачу надо заслужить. Безусловно, это была большая победа для нас. Однако мы очень хорошо поработали, чтобы её добыть.

— Кто из игроков спрогрессировал сильнее всего с момента, как вы возглавили «Локо»?

— А как это измерить? Будь у нас бег на 100 метров, мы бы могли использовать секундомер и сверить цифры. В баскетболе таких простых метрик нет. Особенно когда надо отследить прогресс молодых игроков, чья игровая форма очень сильно подвержена колебаниям. Сегодня ты сыграл плохо, завтра — отлично.

Но я готов поручиться, что все игроки «Локо», которые остаются с нами на протяжении этого времени, заиграли лучше, чем полтора года назад. Тут можно сказать о Владиславе Емченко, у которого был очень сложный старт в прошлом сезоне, когда ему пришлось даже отправиться на несколько матчей во вторую команду. Кирилл Елатонцев, самый полезный игрок «Финала четырёх» молодёжной Лиги ВТБ – 2023, с каждым матчем всё увереннее чувствует себя на взрослом уровне. А ещё есть Андрей Мартюк, Александр Щербенёв, Захар Ведищев, который в прошлом сезоне в какой-то момент играл как реальный претендент на звание лучшего шестого игрока лиги. Мы стали сильнее как команда, и каждый вырос индивидуально. Потому что мы внимательно занимаемся развитием каждого. И отслеживаем результаты.

Без президента Андрея Ведищева у клуба бы не было всего, что достигнуто

Андрей Ведищев Фото: БК «Локомотив-Кубань»

— Насколько важно было сохранить костяк команды в межсезонье? Или, может, вы, наоборот, считали, что ростеру нужен серьезный апгрейд?

— Сохранить костяк было великолепной идеей, и мы за неё с радостью ухватились. Потому что к концу сезона у нас возникла превосходная командная химия, лично у меня не было ни малейших сомнений, что, если все останутся, это даст нам огромное преимущество. Поэтому огромное спасибо всем в клубе — от спортивного директора Виктора Мелешенко до президента Андрея Ведищева — за то, что это удалось сделать.

— Вы упомянули Андрея Ведищева. Бывают такие президенты, которые вникают в малейшие нюансы функционирования клуба и везде дают свои советы. А бывают такие, кто даёт тренерскому штабу полный карт-бланш. К какому типу относится Андрей Владимирович?

— «Локомотив-Кубань» выигрывал Еврокубок, занимал третье место в «Финале четырёх» Евролиги. Когда команда каждый год занимает высокие места в соревнованиях такого уровня, это означает, что в клубе всё делают правильно. Когда я начал работу в «Локо», я увидел, какой объём работы выполняет Андрей Владимирович. Я бы не сказал, что он сильно вмешивается в рабочие процессы. Но если он кому-то что-то говорит, то это всегда важно и по делу. Поэтому моё уважение к нему велико — без Ведищева у клуба бы не было всего, что достигнуто.

— В межсезонье удалось почти полностью сохранить состав, но при этом старт сезона получился у «Локо» очень слабым — всего одна победа в пяти первых матчах. Почему так произошло?

— Перед этим у нас был Суперкубок, где мы дошли до финала, победив ЦСКА и «Фенербахче». В самом начале финального матча получил травму наш ключевой игрок Девон Акун-Пёрселл. Параллельно с этим отсутствовал очень важный для нас Джейлен Бэрфорд, который улаживал в США проблемы с документами. Захар Ведищев пропускал несколько матчей из-за проблем со здоровьем. Утомлённые после Суперкубка, мы поехали в Краснодар — а оттуда в Казань на матч открытия регулярного чемпионата. Вы спросили почему — всё, что я назвал, может быть ответом. Я ни в коем случае не прошу зачесть это как оправдание. Перед нами встала задача справиться со всеми возникшими сложностями, и мы не сделали того, что должны были. Но как только у нас все вернулись в строй, как только появилось время наиграть наши комбинации — всё пошло совсем на другом уровне.

— А что случилось с «Локо» в Астане? Окаро Уайт сказал, что в его карьере ему никогда не доводилось проигрывать четверть со счётом 4:26. С вами такое бывало?

— Да, но когда я возглавлял команды, сильно уступавшие сопернику по уровню. «Астана», при всём моём к ним уважении, играет в лучшем случае на одном уровне с нами. Поэтому тот результат меня шокировал. Мы в тот день выступили очень плохо, играли без энергии, эгоистично. Из Астаны наш путь лежал в Москву, на матч с ЦСКА. Мы всей командой несколько раз пересмотрели запись этого матча и пришли к одному важному выводу. Мы поняли, что сами можем выбирать, как выглядеть на площадке. То, что мы умеем играть, мы себе уже не раз доказали. И просто нужно выходить на паркет и решать, как мы сегодня покажем себя. Это решает не соперник, будь то даже ЦСКА, а только мы сами. И сработало — как раз армейцев мы в следующем матче и победили.

Но надо постоянно оставаться в тонусе. Единая лига ВТБ в этом сезоне очень конкурентна. У всех, даже у «Минска», есть хорошие игроки и качественные тренеры. Стоит немного расслабиться — и тебя накажут. Мы стараемся об этом не забывать.

— Год назад «Локомотив» открыл свой тренировочный центр, в котором сейчас занимаются все возрасты, вплоть до «Локо-2011». Когда это даст осязаемый результат?

— Уже даёт, как мне кажется. Это прекрасный центр, здесь есть всё — и для игроков, и для тренеров. Нам остаётся только заниматься и прокачивать свои умения. Чтобы выигрывать Единую лигу ВТБ, нужна база из российских игроков, и здесь есть все условия, чтобы их развивать. Нам, игрокам и тренерам, остаётся просто грамотно пользоваться этими преимуществами.

— Какая команда и игрок, кроме ваших, удивили на данный момент?

— Вряд ли сильно удивлю своим ответом — это Ксавье Ратан-Мэйз. Когда я возглавлял «Нимбурк», играл против него ещё в 2018 году, когда он выступал за АЕК. То, на что он способен, я знаю прекрасно. Но то, насколько стабильно ему удаётся оставаться на максимальном для себя уровне в этом сезоне — это настоящий сюрприз. Именно благодаря ему «Енисей» стал в этом сезоне одним из самых сложных соперников в Единой лиге ВТБ.

— Куда сложнее всего ездить на гостевые матчи?

— Ух… У нас каждый выезд — это приключение с пересадками. Но Красноярск и Астана всегда стоят особняком — не только из-за расстояний, но и благодаря своим часовым поясам. Это если мы оцениваем сложность выезда только в плане логистики.

— Сильно ли отличается российское судейство от европейского?

— Как по мне — нет. Моё уважение Единой лиге ВТБ, мы видим, как много усилий вкладывается в то, чтобы повысить уровень судейства. Без первоклассных арбитров у тебя не будет первоклассного баскетбола, каких бы игроков ты ни привлекал. И, на мой взгляд, в лиге очень много высококлассных рефери и очень много отличных специалистов на подходе.

— Чего не хватает «Локомотиву-Кубань», чтобы выиграть чемпионство?

— Это всегда процесс. Это не то, что происходит по щелчку пальцев. Сейчас мы собрали в «Локо» очень качественный костяк из русских игроков — это, я считаю, обязательная, абсолютно необходимая часть для чемпионства.

Но при этом напротив тебя всегда есть соперник. Команда, которая тоже делает свой максимум для победы. Ты можешь делать всё безупречно, но они тоже не будут ошибаться и при этом в мелочах окажутся лучше тебя. Именно за это я и обожаю спорт, а особенно — баскетбол. За то, что никаких гарантий нет. Ты не можешь быть уверенным в том, что выиграешь. Можешь только работать что есть сил и верить в свою команду. И если у вас есть круг полного доверия, где каждый безоговорочно уверен в каждом — тренеры в игроках, игроки в тренерах — тогда появляются условия для того, чтобы сделать этот самый важный шаг.

Способен работать в НБА, но вряд ли позовут

Александр Секулич Фото: Ксения Богданова/БК УНИКС

— Несколько недель назад стало известно, что вы продолжите работать со сборной Словении как минимум до 2025 года. Вы как-то заранее обсуждали этот момент с руководством «Локомотива»? Или в Краснодаре об этом узнали уже по факту?

— Честно говоря, нет. Мы это обсуждали ещё в самом начале — на стадии подписания моего контракта. Но игры сборных не пересекаются с клубным сезоном. Если Словения будет играть на Олимпиаде, то я освобожусь, самое позднее, в 10-х числах августа — это время, когда клубы только начинают свою подготовку к сезону. «Локомотив-Кубань» от этого не пострадает никак.

— Как оцените шансы Словении в олимпийской квалификации? Вам предстоит играть сначала против Хорватии и Новой Зеландии, потом, вероятно, против Греции.

— Это же борьба за Олимпиаду, если хочешь бороться за медали — будь готов биться с самыми сильными. Олимпиада — это совершенно особенное состязание. Три года назад мы впервые в истории Словении не просто отобрались на турнир, но и чуть не завоевали медали (сборная Словении в полуфинале проиграла Франции и сборной Австралии в матче за третье место. — прим. ред.). Тогда мы показали прекрасный баскетбол. Но, когда у нас в составе выходит Лука Дончич, мы всегда можем ставить самые высокие цели.

— В чём, на ваш взгляд, феномен Луки Дончича?

— Впервые я увидел его на паркете в 2017-м, когда был ассистентом Игора Кокошкова в сборной Словении. Луке тогда было 18 лет, но уже было видно, что он особенный. То, что вырастет в отличного игрока, было очевидно, но никто из нас даже предположить не мог, в насколько отличного. У него великолепный баскетбольный IQ, он умеет делать на площадке всё, он крупный и сильный. А кроме этого, Лука ещё и прекрасный человек с большим сердцем. У него есть всё, чтобы задать новые стандарты в баскетболе, не только в НБА.

— Как думаете, когда он выиграет титул MVP в НБА?

— Это зависит не только от него, но и от команды. Недостаточно того, что ты сам играешь хорошо — твоей команде нужны титулы. На мой взгляд, сейчас «Даллас» на верном пути. Я имел счастье пообщаться с Джейсоном Киддом в межсезонье, и мне кажется, что вокруг Луки собрались люди с пониманием того, как надо выигрывать титулы. Так что, думаю, в ближайшие два-три года всё будет.

— Почему игроки из бывшей Югославии лучше интегрируются в НБА, чем игроки из бывшего СССР?

— Я не готов дать взвешенный ответ, потому что очень слабо представляю, как обстоит дело с подготовкой молодёжи в постсоветских странах. При этом у вас были Кириленко, Швед, Мозгов.

Хорошо, давайте обсудим экс-Югославию. У нас точно есть отличная школа, тренеры высокого уровня и система, которая помогает находить таланты. Игроки, которых мы выпускаем, может, не такие атлетичные, как американцы африканского происхождения, но у них есть набор определённых навыков и они знают, как замаскировать свои слабые стороны. Готовят ли так же в России — вопрос не ко мне.

— Вы бы могли работать в НБА?

— Я уверен, что уровень баскетбольных тренеров в Европе очень высок. И думаю, что в НБА об этом знают. Вот только в США тоже очень много отличных специалистов. Так что мой ответ — да, я мог бы работать в НБА, но считаю нереалистичным, что меня кто-то туда позовёт.

— В чём ваши самые сильные стороны как тренера?

— Будучи игроком и ассистентом, я имел счастье работать с прекрасными специалистами. И я у каждого чему-то учился: у одного — тактике, у другого — защите, у третьего — тому, как мотивировать игроков. И очень непросто говорить о том, что является твоей самой сильной стороной.

Но, наверное, я всё же назову кое-что. Думаю, у меня это персональный подход к каждому игроку. Я всегда пытаюсь понять, чего человек ждёт от команды и что способен ей дать. Когда ты честно излагаешь, в какой роли видишь игрока, то это даёт шанс, что он вложит в игру свой максимум. И мне по-настоящему нравится встраивать в команду каждого, кто есть в распоряжении. Я никогда не буду настаивать: «Нет, ты обязательно должен сделать то и это». Потому что я понимаю, что игроки будут делать это через силу. А надо, чтобы каждому было комфортно. И это всегда самое сложное: собрать всю команду воедино в идеальной атмосфере, чтобы все были счастливы показать свой максимум. Но когда это получается — возможным становится что угодно.