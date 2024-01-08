«Красноярск очень похож на Сербию». Интервью с главным тренером «Енисея» Йовицей Арсичем

Летом 2023 года в «Енисее» впервые за четыре сезона произошла тренерская перестановка. Хорватского специалист Дражена Анзуловича сменил серб Йовица Арсич.

Новый наставник красноярской команды начал тренерскую карьеру в 1999 году и руководил клубами из пяти европейских стран, став трёхкратным чемпионом Болгарии и обладателем кубка Болгарии. Кроме того, в 2001 году Арсич в качестве ассистента главного тренера сборной Югославии выиграл чемпионат Европы.

При нем «Енисей» не только классно заиграл, но и выдал свой лучший старт в своей истории в рамках Единой лиги ВТБ, и сейчас абсолютно закономерно идёт в первой шестерке турнирной таблицы.

Тренер красноярцев дал «Чемпионату» первое большое интервью после приезда в Россию.

Основная задача «Енисея» — собрать костяк из молодых и талантливых российских игроков, чтобы развивать их

— Вы в России уже несколько месяцев. Привыкли к стране? Много схожего с Сербией?

— Да, я себя уже чувствую как дома. Первые два месяца, когда погода была нормальная, очень много гулял, чтобы узнать Красноярск. Теперь холодно, и мне остаётся только работать. Красноярск очень похож на Сербию, как будто из Белграда не уезжал. Люди здесь хорошие, у наших славянских народов всё очень похоже. Для себя чего-то странного я не увидел.

— Как вам суровые морозы, особенно в Сибири?

— Я стал меньше гулять. Только 10-15 минут по морозу до арены и домой.

— Освоились в Красноярске? Может, уже есть любимые места?

— Очень понравился Красноярский театр оперы и балета. У них очень хороший оперный ансамбль. У меня немного свободного времени, но, когда я успеваю, обязательно хожу на их постановки.

— Расскажите о переговорах с «Енисеем». Как они проходили, как долго думали?

— Можно сказать, что быстро. Ещё до начала переговоров у меня была информации о клубе и людях, которые тут работают. Слышал о «Енисее» только хорошее, и у меня не было особых причин отказываться от предложения.

— Вы говорили, что хорошие рекомендации о клубе дал бывший наставник «Енисея» — Стеван Караджич. А что он конкретно сказал? Может, о чём-то предупреждал?

— Мы с ним очень часто общались, и из плюсов он выделил хорошую структуру и организацию клуба. Стеван важным моментом отметил большую разницу в часовых поясах, что нужно внимательно к этому относиться и делать определённые вещи, чтобы игрокам было легче переносить перелёты. Делился своим опытом, как они планировали свои выезды.

— Какие задачи перед вами ставило руководство команды во время переговоров?

— Основная задача — собрать костяк из молодых и талантливых российских игроков, которых будем развивать. Постараться сформировать это ядро команды, которое будет прогрессировать от сезона к сезону. Иностранцев уже подбирали исходя из этого принципа, чтобы каждый мог максимально поделиться опытом с молодёжью и помочь ребятам и клубу расти.

— А какие ещё предложения были, помимо красноярской команды?

— Было несколько предложений из Сербии, но я не хотел соглашаться на них. Но если пригласят в «Партизан», то я соглашусь (смеётся).

— А вообще до этого у вас была когда-то возможность возглавить клуб Единой лиги ВТБ?

— Нет, «Енисей» — это первое знакомство с лигой.

У «Енисея» есть потенциал стать ещё лучше

Ксавье Ратан-Мэйз (слева) и главный тренер «Енисея» Йовица Арсич Фото: Александр Павлов/БК «Зенит»

— В России немногие знали про вас до прихода в «Енисей». Как можете охарактеризовать себя как тренера? Какой для вас должна быть идеальная команда?

— Про свой стиль не могу ничего сказать, потому что его могут проявлять тренеры, у которых есть большой бюджет, и ты выбираешь игроков, которых тебе хочется. Я как тренер должен использовать каждого игрока максимально: если ты успеваешь найти и подписать хороших атакующих игроков — у тебя будет атакующий баскетбол, если нет — уходишь в защиту.

Не могу сказать, что у меня атакующий или, наоборот, защитный стиль. У меня хороший опыт, и я могу быстро понимать, какие лимиты есть у моих игроков, сформировать оптимальный вариант, в котором мы спрячем наши слабости и раскроем потенциалы, которые есть у ребят.

— В своей тренерской работе вы на кого-то равняетесь или равнялись, когда начинали свой путь?

— На моё счастье, был опыт работы со Светиславом Пешичем и рядом других специалистов. Но я считаю, что каждый тренер должен иметь своё видение баскетбола и у каждого можно почерпнуть что-то для себя. Я смотрю и анализирую практически каждую игру оппонента и стараюсь взять на вооружение что-то новое. У каждого тренера есть хорошие идеи, просто нужно внимательно смотреть, что они делают.

— При вас «Енисей» выдал лучший старт сезона за время пребывания в Единой лиге ВТБ. В чём залог этого успеха? Что вы говорили игрокам перед стартом сезона, на чём расставляли акценты?

— Я разговариваю с ребятами не только перед началом сезона, стараюсь, чтобы наш диалог с игроками был прямым и открытым каждый день. Ребята должны понимать, что от них требуется. Мы должны дать игрокам пространство, чтобы показать, на что каждый из них способен.

Такой игровой ритм не даёт достаточного времени именно для развития игроков на тренировках, над этим можно будет работать в межсезоньях. Но я думаю, что каждый наш игрок с начала сезона уже вырос. У нас были проблемы с потерями и в организации нападения. Мы решали вопросы один за другим и сейчас играем на более высоком уровне. Я надеюсь, что у нас ещё есть потенциал и мы сможем показать ещё лучшую игру в этом чемпионате.

— «Енисей» очень хорошо поработал на трансферном рынке. Все новички были согласованы с вами? Или договорённость с какими-то игроками у клуба была ещё до вашего прихода? Или абсолютно все подписания — это ваше требование?

— Я не могу сказать, что это был только мой выбор. Мы подбирали игроков коллективно с президентом клуба и ассистентом Павлом Дергачёвым. У них больше информации про русских игроков, на что способен каждый из них. Мы смотрели на слабые и сильные стороны игрока и выбрали из тех, кого мы сможем подписать.

— В Болгарии вы трижды приводили свою команду к чемпионству, у вас есть менталитет победителя. Можно ли его применить и в «Енисее»? Ну или хотя бы замахнуться на что-то высокое, например полуфинал или финал Единой лиги ВТБ?

— Мы не ставим сейчас перед собой какую-то конкретную строчку в таблице. Никто не знает, как будут развиваться игры в оставшейся части сезона. У каждого есть желание стать чемпионом, но мы должны решать вопросы, которые появляются перед нами ежедневно, быть готовыми ко всему, что нам подготовят оппоненты. Но, как я уже сказал, что у команды ещё должен быть потенциал играть лучше.

— «Енисей» в топе по многим показателям в Единой лиге ВТБ. На сколько процентов вы довольным своей командой? Над чем ещё нужно работать или что изменить?

— Самой большой нашей проблемой в товарищеских играх было большое количество потерь. Мы работали над организацией игры, чтобы уменьшить их. Кроме этого, у нас есть проблемы с подбором — у нас немножко не хватает физики, такая селекция игроков. В защитных действиях мы должны играть командно, а не индивидуально, чтобы была возможность противопоставить себя самым сильным командам лиги. В этом аспекте у нас есть ещё куда расти, потому что в нападении мы всегда находим для себя решения, как забивать. По ходу сезона у нас много раз получалось так, что мы теряли подборы в защите и пропускали очки второго шанса.

— Очень часто атака команды скатывается к изоляции. Хотели бы видеть более командную игру, больше движения мяча?

— Каждый хочет, чтобы его команда играла как «Сан-Антонио», с большим количеством передач. Но у некоторых игроков есть такое качество, как чувство тайминга, площадки и хорошей передачи. Если у нас оказывается так, что у одного из лидеров пойдёт игра лучше и легче, чем командно, то мы будем играть так. Но не всегда получается так, что у тебя будет на площадке вся пятёрка игроков, у которых пошла игра. Поэтому мы должны быть честными и играть так, как можешь.

Единая лига ВТБ ничем не уступает Евролиге

Кадр из матча между УНИКСом и «Енисеем» Фото: Ксения Богданова/БК УНИКС

— Многие сравнивают Россию и Сербию и сходятся на том, что у стран очень много общего. В таком случае почему сербские игроки и тренеры намного более востребованы в Европе и даже в НБА, нежели российские? Эта же тенденция прослеживается и в футболе. Может, за время пребывания в России вы сформировали ответ на этот вопрос?

— Я просто думаю, что так работает рынок. Если сербскому тренеру предложат на выбор «Енисей» или «Лейкерс», конечно, он выберет Лос-Анджелес. Но для российских игроков на родине лучшие условия, в первую очередь и финансовые. Я думаю, каждому легче играть там, где все говорят на твоем языке. У каждого есть амбиции попасть в НБА, но я не думаю, что остальные европейские чемпионаты дадут что-то большее игрокам, чем в Лиге ВТБ. Здесь очень хорошая организация, можно сказать, что ничем не уступает Евролиге.

— Вы как серб гордитесь тем, что ваш соотечественник Никола Йокич является одним из лучших баскетболистов мира?

— Нормально. Не только Йокич, конечно, лучший. Но трудно отрицать, что в прошлом году он доминировал в НБА.

— Как считаете, сможет он взять третий MVP регулярного чемпионата НБА и ещё раз стать чемпионом?

— Стать MVP, я думаю, что больше чем вероятно, смотря на то, как он играет сегодня. А вот стать чемпионом ещё раз будет очень сложно. «Денвер» остался без двух очень важных игроков, и я не верю, что они успеют заменить их. При этом, уверен, постараются сделать всё возможное, чтобы подняться как можно выше.

— При этом он ещё не объявил, что готов сыграть за сборную Сербии на предстоящих Олимпийских играх. Как думаете, в итоге поедет в Париж?

— Я думаю, что он ещё не знает сам. Всё зависит от того, какой сезон у него будет. Если он снова будет играть до конца сезона и в финале, то шансов будет меньше. Если же его команда вылетит раньше в плей-офф, то у него будет больше времени отдохнуть и он сто процентов присоединится к сборной.

— А какие ожидания от сборной Сербии на предстоящих Олимпийских играх? Очевидно, что соперники, в том числе США, соберут более боеспособные составы, нежели на прошедшем чемпионате мира.

— Я думаю, что любая из медалей для Сербии будет большим достижением.

— Вы бы хотели поработать с клубом из топ-чемпионата или уровня Евролиги?

— Сейчас неправильно задавать этот вопрос, только если после сезона. На этот момент я думаю только о Красноярске.