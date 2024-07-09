Хорватские баскетболисты на площадке не блеснули. Зато в клубе устроили настоящее «шоу»

На пути к Олимпиаде в Париже хорватская мужская баскетбольная команда встретила непреодолимое препятствие. Ветераны НБА в лице Ивицы Зубаца и Дарио Шарича выступали за сборную в квалификационном матче с Грецией. Несмотря на все усилия, хорваты потерпели поражение, а послеигровой инцидент привлёк больше внимания, чем сама игра.

В понедельник утром, 8 июля, Зубац и Шарич стали участниками инцидента в одном из клубов в пригороде Афин. На распространённом видео можно заметить, как Зубац ввязывается в конфликт, и другие посетители спешат его оттащить. В то же время Шарич пытается поддержать Зубаца, однако оказывается в захвате неизвестного мужчины. Охранники клуба оперативно среагировали на происходящее и эвакуировали спортсменов, предотвратив серьёзный конфликт. Все его участники остались невредимы.

Видео можно посмотреть на канале TMZSports в YouTube.

Инцидент произошёл на фоне поражения Хорватии со счётом 69:80 в решающем квалификационном матче с Грецией. Зубац отметился 19 очками, а Шарич — 14. Оба баскетболиста минувший сезон провели в НБА. Зубац внёс свой вклад в успехи «Клипперс», завершивших регулярку с показателем 51-31 и занявших четвёртое место в Западной конференции.

Шарич, в свою очередь, выступал за «Голден Стэйт», где он в среднем за игру набирал 8,0 очка, делал 4,4 подбора и показывал точность трёхочковых бросков на уровне 37,6%. Недавно баскетболист заключил двухгодичное соглашение с «Денвером». Несмотря на опыт выступлений в лучшей лиге мира, Шарич и Зубац вместе с другими игроками не сумели помочь хорватской сборной победить в ключевом матче с Грецией.

Происшествие в ночном клубе добавило ещё больше красок. Момент с дисциплиной и профессионализмом игроков может повлиять на их репутацию как внутри команды, так и за её пределами. Вопрос о будущем хорватского баскетбола остаётся открытым, и только время покажет, смогут ли они вернуться на международную арену с новыми силами и амбициями.