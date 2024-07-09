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Баскетбол, Олимпиада-2024, сборная Хорватии: Ивица Зубац и Дарио Шарич устроили драку в ночном клубе в Греции, видео

Хорватские баскетболисты на площадке не блеснули. Зато в клубе устроили настоящее «шоу»
Артемий Берстенев
Хорватские баскетболисты на площадке не блеснули
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Сборная Хорватии пролетела мимо Олимпиады в Париже, но Дарио Шарич и Ивица Зубац выделились вне паркета, затеяв драку.

На пути к Олимпиаде в Париже хорватская мужская баскетбольная команда встретила непреодолимое препятствие. Ветераны НБА в лице Ивицы Зубаца и Дарио Шарича выступали за сборную в квалификационном матче с Грецией. Несмотря на все усилия, хорваты потерпели поражение, а послеигровой инцидент привлёк больше внимания, чем сама игра.

Олимпийские игры (м) — квалификация . Финал
07 июля 2024, воскресенье. 21:00 МСК
Хорватия
Окончен
69 : 80
Греция
Хорватия: Зубац - 19, Хезонья - 15, Дрежняк - 15, Шарич - 14, Смит - 4, Дрежняк - 2, Филипович, Капуста, Крушлин, Враньеш, Бранкович, Накич
Греция: Адетокунбо - 23, Папаяннис - 19, Калатес - 14, Папаниколау - 8, Уолкап - 6, Толиопулос - 5, Ларенцакис - 3, Митоглу - 2, Мораитис, Калаицакис, Харалампопулос, Адетокунбо

В понедельник утром, 8 июля, Зубац и Шарич стали участниками инцидента в одном из клубов в пригороде Афин. На распространённом видео можно заметить, как Зубац ввязывается в конфликт, и другие посетители спешат его оттащить. В то же время Шарич пытается поддержать Зубаца, однако оказывается в захвате неизвестного мужчины. Охранники клуба оперативно среагировали на происходящее и эвакуировали спортсменов, предотвратив серьёзный конфликт. Все его участники остались невредимы.

Видео можно посмотреть на канале TMZSports в YouTube.

Инцидент произошёл на фоне поражения Хорватии со счётом 69:80 в решающем квалификационном матче с Грецией. Зубац отметился 19 очками, а Шарич — 14. Оба баскетболиста минувший сезон провели в НБА. Зубац внёс свой вклад в успехи «Клипперс», завершивших регулярку с показателем 51-31 и занявших четвёртое место в Западной конференции.

Шарич, в свою очередь, выступал за «Голден Стэйт», где он в среднем за игру набирал 8,0 очка, делал 4,4 подбора и показывал точность трёхочковых бросков на уровне 37,6%. Недавно баскетболист заключил двухгодичное соглашение с «Денвером». Несмотря на опыт выступлений в лучшей лиге мира, Шарич и Зубац вместе с другими игроками не сумели помочь хорватской сборной победить в ключевом матче с Грецией.

Происшествие в ночном клубе добавило ещё больше красок. Момент с дисциплиной и профессионализмом игроков может повлиять на их репутацию как внутри команды, так и за её пределами. Вопрос о будущем хорватского баскетбола остаётся открытым, и только время покажет, смогут ли они вернуться на международную арену с новыми силами и амбициями.

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Новости. Баскетбол
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