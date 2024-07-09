В Единой лиге появится свой Эмбиид? Рассказываем о новичке «Самары» Насире Бруксе

8 июля «Самара» объявила о подписании центрового Насира Брукса. Контракт с 27-летним американцем рассчитан на один сезон. Последним клубом баскетболиста стал французский «Страсбург», с которым Брукс дошёл до финала Кубка Франции. «Чемпионат» рассказывает о новичке команды с берегов Волги.

Насир Тэй-Жон Брукс родился 5 декабря 1996 года в Филадельфии, Пенсильвания. Однако начал он свой баскетбольный путь в Нью-Джерси, в школе Life Center Academy. В 2016 году Брукс поступил в университет Cincinnati. Первые два сезона он был игроком с дальней части скамейки запасных, проводя на паркете менее 10 минут и набирая в среднем 2,5 очка и 2,0 подбора. На третий сезон Насир стал основным центровым Bearcats и выходил во всех матчах сезона в стартовом составе.

Насир Брукс (слева) Фото: Elsa/Getty Images

Своим прогрессом он привлёк внимание университета Miami из более престижной конференции ACC. Насир согласился пропустить сезон-2019/2020 ради трансфера во флоридский коллектив. Ранее для перехода в другое учебное заведение баскетболисты должны были не играть сезон, при этом не теряя год, который игроки могут провести в NCAA. Однако впоследствии от этого правила решили отказаться. В Hurricanes Брукс также стал важной частью ротации и выходил в стартовом составе в 25 матчах из 27, набирая в среднем 7,4 очка и 5,8 подбора. В заключительный студенческий год Насир решил ещё раз пойти на повышение и оказался в конференции SEC, став игроком университета Ole Miss. Во всех встречах он выходил в стартовом составе и набирал лучшие показатели по карьере в NCAA — 9,8 очка + 7,3 подбора.

Из-за пропуска сезона-2019/2020 в связи с переходом в другой университет, а также из-за пандемии коронавируса, из-за которой студентам разрешили провести пять сезонов NCAA, а не четыре, Брукс завершил свою карьеру по студентам аж в 25 лет.

Первым профессиональным клубом американца стал канадский «Ньюфаундленд Гроулерс». После дебютного чемпионата Насир всё же решил отправиться в Европу и оказался в латвийском ВЭФе. В 2023 году он стал чемпионом Латвии и MVP плей-офф, а также обладателем Кубка страны. После сезона за рижскую команду Брукс три месяца провёл в китайском «Хэбэй Сянлань», однако перед стартом розыгрыша-2023/2024 стал игроком французского «Страсбурга». В 28 матчах чемпионата Франции Брукс набирал в среднем 7,9 очка и 4,8 подбора, а в 11 матчах Лиги чемпионов — 8,5 очка и 4,5 подбора. Помимо этого, американец со своей командой дошёл до финала чемпионата Франции. В июле 2024 года Насир Брукс стал игроком «Самары», выступающей в Единой лиге ВТБ. Так что же он за игрок?

Насир Брукс Фото: championsleague.basketball

Насир Брукс — классический рим-протектор, который практически всё своё игровое время проводит под кольцом. У него нет броска не то что с дальней дистанции, но даже со средней. При этом он совсем не стесняется подниматься на дугу и растягивать атаку, находя свободных партнёров и делая скидку на них. При своих 213 сантиметрах и более 100 килограммах Брукс является очень мобильным и подвижным «большим». Благодаря этому он не только умеет очень классно ставить заслон и отсекать соперников перед своим игроком, но и очень эффективно проваливаться в «краску» и набирать лёгкие очки из-под кольца. Эта же скорость позволяет Насиру хорошо защищаться на ногах и преследовать атакующего соперника, даже если он прошёл его «наверху». Брукс имеет прекрасный корпус, который позволяет ему эффективно ставить спину в борьбе за подбор и завладевать мячом, причём он делает это успешно как на своей половине, так и в атаке.

После всего вышесказанного складывается ощущение, что Насир Брукс кого-то напоминает, например… Джоэла Эмбиида из «Филадельфии». И это не только из-за того, что у них одинаковый рост и схожие причёски. Конечно, сравнение с Эмбиидом — это преувеличение. У звезды НБА неплохой бросок из-за дуги и тем более со средней дистанции. Имеется какой-никакой дриблинг. Этим Брукс, к сожалению, похвастаться не может. Однако по остальному арсеналу при желании так или иначе можно провести параллель.

Возможно, Насир Брукс на данный момент является самым сильным новичком Единой лиги в это межсезонье. Трудно сказать, станет ли он звездой, но по крайней мере у него есть всё чтобы ничем не уступать и на равных бороться под кольцом с такими игроками как Амат М’Бай, Джален Рейнольдс, Винс Хантер, Октавиус Эллис. Есть предчувствие, что если не по ходу сезона, то перед плей-офф или в следующем сезоне Брукс вполне может оказаться в топ-клубе Единой лиги. Посмотрим, удастся ли ему громко заявить о себе.