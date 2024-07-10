Шикарное выступление Мозгова в финале НБА, или как россиянин стал правой рукой Леброна

Специальный проект «Лучшие матчи русских в НБА». Так чем же так удивил Тимофей?

Тимофей Мозгов — один из самых успешных российских игроков в НБА. Он провёл в лучшей лиге мира девять лет, сыграл в 454 матчах и заработал в общей сложности около $ 82 млн.

Пик карьеры Мозгова пришёлся на команду «Кливленд Кавальерс», хотя он провёл там всего полтора сезона. Тимофей оказался в коллективе из штата Огайо в начале 2015 года в результате обмена из «Денвер Наггетс», где провёл первый этап своего пути в НБА.

В «Кливленде» россиянин воссоединился с тренером Дэвидом Блаттом, с которым вместе добился успеха на международной арене, в частности бронзовой медали на Олимпиаде 2012 года.

Тимофей Мозгов (слева), Дэвид Блатт (центр) и Сергей Моня (справа), Олимпиада — 2012 Фото: Getty Images

Мозгов оказался в команде, являвшейся одним из главных претендентов на титул того сезона. Легендарный Леброн Джеймс как раз вернулся в родной «Кавальерс», чтобы закрыть гештальт и принести долгожданное чемпионство Кливленду.

Тимофей сразу стал игроком основного состава, так как Блатт не доверял Тристану Томпсону позицию стартового центрового. Именно сезон-2014/2015 стал самым результативным для Мозгова — 9,7 очка и 7,3 подбора. Россиянин не выглядел чужим на паркете и наладил «химию» с партнёрами по команде, особенно с Леброном Джеймсом. Только взгляните на это взаимопонимание!

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«Кливленд» добрался до финала, но столкнулся с большим невезением — серьёзные травмы получили звёзды команды Кайри Ирвинг и Кевин Лав. Леброн буквально отыгрывал роль одинокого воина в поле, но всё же главным партнёром Короля в той серии стоит назвать именно Мозгова.

Особенно это проявилось в четвёртой игре серии, где Тимофею удалось набрать аж 28 очков и сделать 10 подборов. Он реализовал 10 из 12 штрафных и смог забрать шесть отскоков в нападении. Матч складывался для «Кавальерс» тяжело и закончился уверенной победой «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 103:82. Россиянин закончил встречу, будучи лучшим снайпером команды (Леброн набрал лишь 20 очков), а также имел наилучший показатель «плюс-минус» среди игроков стартового состава — «-5».

Тимофей Мозгов, сезон-2015/2016 Фото: Christian Petersen/Getty Images

Та встреча оказалась переломной в серии — «Уорриорз» затем выиграли ещё два матча и завоевали первый титул, с которого можно начинать историю династии «Голден Стэйт». Поражение для болельщиков «Кливленда» было крайне обидным, но Мозгов делал всё, что мог. За всю финальную серию он в среднем набирал 14 очков и делал 7,5 подбора.

В следующем сезоне у «Кавальерс» сменился тренер — новым наставником команды стал Тайрон Лю. При нём роль Мозгова уменьшилась и он стал всё чаще выходить со скамейки запасных. В плей-офф россиянин практически не играл, но всё равно в итоге получил заслуженный перстень. Вместе с Сашей Кауном Тимофей является одним из двух русских игроков с титулом НБА. Надеемся, что в скором будущем это изменится, но Мозгов однозначно является знаковым игроком для всего отечественного баскетбола.