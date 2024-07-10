Бронни выиграет награду лучшему новичку года? Люди повсеместно ставят на сына Леброна

Аналитик в сфере беттинга Бен Фоукс заявил, что фаворитом среди претендентов на звание лучшего новичка сезона-2024/2025 является новоиспечённый игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс. Во всяком случае, об этом свидетельствует то, что именно Бронни получает наибольшее количество ставок среди всех баскетболистов драфта 2024 года.

«Я видел, что кто-то уже поставил $ 100 на него. Бронни получает в три раза больше ставок, чем Зак Иди», — цитирует работника беттинг-компании Бен Фоукс.

Бронни Джеймс Фото: Thearon W. Henderson/Getty Images

Нет никаких сомнений, что Бронни является самой популярной личностью с минувшего драфта, но никто из серьёзных аналитиков не рассматривает Джеймса как претендента на звание лучшего новичка сезона. Ожидается, что сын Леброна Джеймса может начать сезон в Лиге развития. Кроме того, его выступление в Летней лиге пока не впечатлило: четыре очка (два точных броска из девяти попыток) за 22 минуты на паркете.

Бронни пропустил второй матч из-за дискомфорта в колене. Здоровье также является важным фактором, не стоит забывать о перенесённой остановке сердца. Так какой же коэффициент предлагают букмекерские компании на то, что Джеймс станет лучшим новичком года?

Дейн Гудвин и Бронни Джеймс Фото: Thearon W. Henderson/Getty Images

На данный момент шансы Бронни на получение звания новичка года оцениваются как +30 000. Это означает, что при ставке в $ 100 потенциальный выигрыш составит $ 30 тыс. Таким образом, на Джеймса можно поставить небольшую сумму денег, которую не жалко потерять, но в случае чуда можно урвать большой куш.

Какой вообще список фаворитов, по мнению букмекерских компаний?

Александр Сарр Фото: Scott Taetsch/Getty Images

Конечно, у каждой компании своё мнение, но общим фаворитом является Александр Сарр. Ожидается, что он будет получать значительное игровое время ввиду не самого сильного состава «Вашингтона», что позволит ему набрать нужную статистику для выигрыша награды.

А какие шансы на награду были у предыдущих обладателей звания «Лучший новичок сезона»?

2023/2024: Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс») -145;

2022/2023: Паоло Банкеро («Орландо Мэджик») +200;

2021/2022: Скотти Барнс («Торонто Рэпторс» +1100;

2020/2021: Ламело Болл («Шарлотт Хорнетс») +400;

2019/2020: Джа Морант («Мемфис Гриззлиз») +250;

2018/2019: Лука Дончич («Даллас Маверикс» +250;

2017/2018: Бен Симмонс («Филадельфия Сиксерс») +225.

Как мы видим, зачастую в гонке за звание лучшего новичка всегда есть явный фаворит, который, скорее всего, и выиграет. Неожиданностью можно назвать лишь победу Скотти Барнса по итогам сезона-2021/2022. Можно сказать, что в этом году гонка обещает быть напряжённой и список реальных претендентов широк.

Но если каким-то чудом Бронни выиграет статуэтку, это будет самым шокирующим исходом в истории этой награды. Почему бы немного не рискнуть?